Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Begoña GómezCaso KoldoRobo en ValènciaFestividad San Vicente FerrerCantante FranciscoBarracas de ValènciaTeatro EscalanteAbusos sexuales TorrentPrecio chalet Xàbia
instagramlinkedin

El refugi antiaeri de la Guerra Civil de Massarrojos reobrirà abans que acabe l’any després de la seua remodelació

L’Ajuntament de València contractarà, en les pròximes setmanes, les obres per a remodelar el refugi, que fa tres anys que està tancat per desperfectes

Els treballs afectaran la il·luminació, la volta i l’escala

La nova il·luminació que es col·locarà en el gran passadís del refugi antiaeri de Massarrojos / Levante-EMV

José Parrilla

València

L’Ajuntament de València contractarà, en les pròximes setmanes, les obres de remodelació del refugi antiaeri de la Guerra Civil de Massarrojos després de quasi tres anys tancat per nombrosos desperfectes. Entre eixos treballs, que han sigut adjudicats a l’empresa Globalvent Ingeniería y Proyectos, SL, hi ha la substitució de la il·luminació, així com la consolidació de la volta de rajola i la reposició de les rajoles de ceràmica soltes en un tram de l’escala.

El refugi antiaeri de Massarrojos es va començar a construir el 21 de maig de 1938 i va acabar el 23 de març de 1939, sempre amb la finalitat de protegir la població dels bombardejos de la Guerra Civil. En els anys trenta, Massarrojos comptava amb una població de 700 habitants aproximadament. Les instal·lacions, però, no van arribar a acabar-se íntegrament, de manera que va acabar quedant ocult en el subsol i, fins i tot, amb els accessos tapiats.

Excavat en la terra

Des del punt de vista tècnic, este refugi té la peculiaritat d’estar excavat directament en la terra, tot el contrari com la resta d’instal·lacions similars de València, construïdes a base de formigó armat. En este cas, es tracta d’un passadís allargat de 125 metres de llarg, 2 metres d’ample i una profunditat mitjana de 10 metres. Compta amb dos accessos: en la plaça del Soñador i en el carrer Benet Bosch. I les parets estan lluïdes d’un color rogenc per l’ús d’arena. També té un banc corregut.

Vista general del refugi i el seu estat abans de la rehabilitació / Levante-EMV

Ocult en el subsol i perdut en el temps, l’anterior govern de Compromís i PSPV el va rescatar i el va rehabilitar per a obrir-lo al públic, però, a penes dos anys després, concretament en 2023, el refugi va tornar a tancar-se pels desperfectes que hi havien aparegut amb motiu, sobretot, de les humitats que acumula.

El Grup Municipal de Compromís ha denunciat, en diverses ocasions, esta circumstància i la deterioració progressiva en què estava caient, com ha denunciat el mal estat en el qual es troba tota la cartelleria de València referida a la memòria històrica (“València en la memòria”), inclosos els cartells de les torres de Serrans.

Obrirà de nou enguany

Ara, però, sembla que el refugi torna a tindre esperança. A finals de l’any passat es va adjudicar la reposició de la il·luminació a l’empresa Globalvent Ingeniería y Proyectos, SL, i, posteriorment, es va presentar un informe tècnic amb les obres concretes que havien d’escometre’s, que inclouen lluminàries, cablejat, panells informatius, ventilació, etc.

En el pla s’ha inclòs també la revisió i el fiançament de la volta de rajola en la part inicial d’accés al refugi, així com la reposició de rajoles ceràmiques que han quedat soltes en un tram de l’escala. Segons l’informe de Patrimoni, “este projecte d’adequació lumínica del refugi antiaeri de Massarrojos es considera necessari per a la protecció i el manteniment del bé de rellevància local i perquè este es trobe en condicions adequades per a la seua visita una vegada executades.

La previsió de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de València és contractar les obres en les pròximes setmanes i acabar-les abans que finalitze l’any. I de manera paral·lela es treballarà també en la renovació dels panells informatius de la ruta “València en la memòria”, que es troben en mal estat de conservació “per l’acció del sol i de comportaments vandàlics”, precisa la Regidoria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents