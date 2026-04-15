Alumnes de l’IES Sant Vicent Ferrer d’Algemesí treballen la “desintoxicació digital” per mitjà d’un projecte europeu
L’institut protagonitza una doble mobilitat Erasmus+ a Alemanya, amb alumnes i professors, amb projectes que aposten per una gestió saludable dels dispositius tecnològics i la inclusió educativa
L’Institut d’Educació Secundària Sant Vicent Ferrer d’Algemesí ha dut a terme recentment una doble mobilitat europea a Alemanya, que ha combinat la participació d’un grup d’alumnat a Hamburg i d’un equip de docents a Grevenbroich. Esta actuació, emmarcada dins del programa Erasmus+, reafirma l’aposta del centre per la internacionalització, la innovació educativa i la formació integral tant de l’alumnat com del professorat, destaquen fonts de l’institut.
Un grup d’alumnes de quart d’ESO i primer de Batxillerat es va desplaçar a la ciutat d’Hamburg per a participar en un projecte centrat en la desintoxicació digital i la gestió saludable dels dispositius tecnològics. Durant la setmana, els jóvens van treballar al costat de l’alumnat de l’escola associada Otto Hahn Schule i del Liceo Scientifico e Linguistico Statale de Ceccano (Itàlia), sota el lema “Digital Detox”.
La primera jornada va incloure activitats dinàmiques creades per l’alumnat alemany, una recepció per part de la direcció del centre i una autoavaluació dels hàbits digitals. El segon dia van combinar meditació, treball per objectius de desintoxicació digital i una activitat de sensibilització sensorial en Dialoghaus Hamburg, a on van experimentar el dia a dia d’una persona invident. El tercer dia van posar en pràctica l’aprenentatge anant a comprar i cuinant receptes triades per ells mateixos, sense fer ús de noves tecnologies.
Una de les experiències més destacades va ser la col·laboració amb alumnat d’Hamburg i de Ceccano (Itàlia), que va culminar amb una actuació en un concert per a tot l’institut d’acolliment, un exemple clar del valor afegit dels projectes europeus.
Job shadowing a Grevenbroich: observació docent per a millorar la inclusió i la digitalització.
Paral·lelament, les professores Eva Márquez i Eva Wiltshire van fer una estada de job shadowing en la ciutat de Grevenbroich. Durant la setmana, van observar metodologies i estratègies relacionades amb la inclusió educativa, la digitalització dels centres i la prevenció de l’absentisme escolar.
Van ser rebudes per la directora del centre d’acolliment i van assistir a diverses classes per a conéixer l’ambient d’aula. També van participar en activitats pràctiques amb maquetes científiques i van observar classes impartides en anglés, com estudis de política, una mostra de l’enfocament multidisciplinari i internacional del centre.
Les docents tornen amb noves idees i perspectives per a enriquir la seua pràctica professional i transferir al seu institut les bones pràctiques que han aprés.
Fonts de l’IES Sant Vicent Ferrer destaquen que, amb estes dos accions simultànies, el centre demostra “el seu ferm compromís amb l’obertura a Europa i amb una educació de qualitat que prepara els jóvens per als reptes de la societat actual, al mateix temps que aposta per la formació contínua del seu professorat com a motor de millora educativa”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Anticorrupción investiga a Catalá por presunta prevaricación y tráfico de influencias
- Morante de la Puebla y Roca Rey, figuras del toreo, protagonizarán las corridas de la Feria de Abril en À Punt
- Atraco de película en Benetússer: unos ladrones roban en un banco y maniatan a las limpiadoras que les han sorprendido en plena acción
- Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación
- Una nueva Pérez Galdós aflora entre zanjas y dudas vecinales por los plazos
- La crisis de la vivienda se extiende más allá del área metropolitana de València
- Un accidente en la A-7 y varios kilómetros de retenciones complican la circulación en el primer día de vuelta al cole tras las vacaciones de Pascua
- Susto en la Estación del Norte de València: Detenido por abandonar una mochila y huir corriendo tras ponerse a gritar