Catalá sol·licita a la secretaria municipal els detalls del procediment per a contractar l’administratiu que forma part de la investigació
L’alcaldessa acusa Compromís d’“iniciar la campanya electoral en la Fiscalia”
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha sol·licitat a la secretaria municipal un informe sobre el procés selectiu de l’auxiliar administratiu procedent de la plantilla del Consorci València 2007 i que forma part de l’embrolla sobre la col·locació d’extreballadors que ha acabat en la Fiscalia Anticorrupció. I, encara que dimarts la mateixa Catalá va assegurar que va ser un procés “transparent i obert a qualsevol persona, al qual només va accedir una persona”, ha anunciat que demanarà la memòria del procés “perquè m’acrediten que va ser un procés reglat i habitual en estos casos. Per descomptat”.
També va reiterar que “és el que em competix, perquè és la meua administració. A qui vol fer-me responsable d’altres administracions, li dic que de moment només soc alcaldessa valenciana. No soc presidenta de l’autoritat portuària, ni res per l’estil”, en relació a altres casos que formen part del procediment.
“Què em sembla? Que ha començat la campanya electoral. I que Compromís ha decidit que comence en la Fiscalia. Doncs, bé”. I, per a això, s’ha remés al que es va dir el dia anterior: que és una “denúncia esperpèntica”, perquè “en el ple municipal ells mateixos demanaven la col·locació de tots ells i a dit”.
Ha assegurat que “la Fiscalia, de moment, no ens ha sol·licitat cap documentació. De fet, jo vaig ser coneixedora de la investigació pels mitjans de comunicació, però, bé, estic especialment ansiosa que ens sol·liciten documentació i poder remetre tota la documentació que tenim i que està en el nostre poder”.
Més encara, ha acusat la formació taronja que “el que ells demanaven era que els treballadors afectats, sobre els quals tots teníem sensibilitat i desig de recuperar, foren col·locats a dit sense processos electius. No hi ha més que veure la moció i la intervenció del senyor Ferran Puchades en el ple. Espere que ells aporten l’acta d’eixa moció i d’eixe ple. I si no ho fan ells, doncs possiblement l’aportaré jo. Ells demanaven una recol·locació a dit directament d’estes persones sense cap mena de procés electiu”.
També s’ha referit als àudios de la reunió amb el regidor José Marí Olano, sobre els quals ha restat importància, perquè “és una reunió amb els treballadors i els sindicats, totalment oberta i sense cap mena de secretisme. Era per a veure la situació que s’havia de generar en el moment de la liquidació del Consorci i, en eixe moment, sorgixen totes les qüestions i els dubtes que els treballadors plantegen al regidor, com, entenc, també van mantindre reunions amb el Partit Socialista i Compromís, atés que els treballadors van vindre a eixe ple de l’any 2024”. Uns àudios sobre els quals, des de fonts municipals, s’assumia que es van gravar d’amagat per alguna de les parts afectades i que fins i tot era previsible que es filtraren, “perquè ara ja es grava tot”.
