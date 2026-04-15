Protecció civil
Els col·legis i instituts impartiran a partir d’este curs formació en emergències en les classes de tutoria
El DOGV ha publicat la resolució de la Secretaria Autonòmica d’Educació que descriu com serà el desenrotllament del pla de formació en emergències
Els continguts tindran a veure amb els sistemes de protecció i la importància del rigor enfront de la desinformació, així com amb riscos específics, com les inundacions
L’octubre de 2025, un any després de la dana i poques setmanes abans de dimitir com a president, l’aleshores cap del Consell, Carlos Mazón, anunciava que es posaria en marxa, este mateix curs, un projecte educatiu de formació en prevenció davant d’emergències, “amb l’objectiu de reforçar la cultura de la prevenció des de les aules”. Este dimarts, el DOGV publica la resolució de la Secretaria Autonòmica d’Educació que descriu i detalla com serà eixa formació. L’esquelet del pla és estatal: el Ministeri d’Educació va establir que eixos continguts serien obligatoris, però va permetre a les comunitats complementar-lo per a prestar especial atenció als riscos específics de cada territori.
La idea de fons sembla ser aprendre dels errors i, per això, els continguts tindran a veure amb els sistemes de protecció i la importància del rigor enfront de la desinformació, així com amb riscos específics, com les inundacions, encara que no se centraran de manera específica en les avingudes d’aigua.
Eixa formació es donarà en totes les etapes educatives: serà d’almenys dos hores en les ensenyances d’Educació Infantil i Primària i d’almenys quatre en la resta de les ensenyances. La impartirà el personal docent, amb la preferència que siguen els tutors els qui ho facen, i es farà en el temps destinat a la tutoria. Per als pròxims cursos, l’ideal és que siga en el primer trimestre.
Des d’este mateix curs
Però el calendari serà diferent per a este present curs. La formació en protecció enfront d’emergències pot començar a impartir-se abans que l’any escolar acabe en juny. Així ho preveu la resolució, que indica que, des d’ara mateix, començarà a oferir-se als professors la formació prèvia perquè puguen impartir els continguts als alumnes.
Els centres que consideren molt ajustats eixos terminis podran optar per començar l’any que ve, però hauran de preparar ja la planificació dels continguts, que seran obligatoris a partir del curs que ve.
Sistemes d’emergència i alerta contra la desinformació
La resolució de la Conselleria detalla també els continguts que, com a mínim, ha d’incloure la formació. El primer punt del temari és precisament la prevenció i els sistemes d’alerta i d’emergències, sistemes com l’ES-Alert, l’enviament “tardà i erroni del qual”, segons la jutgessa d’instrucció, va fer créixer el nombre de víctimes mortals de la dana del 29-O. Eixe primer punt inclou la informació enfront de la desinformació en situacions d’emergències.
Així mateix, s’abordarà la identificació de les situacions de risc en l’entorn i en grans concentracions humanes, i s’incidirà en les mesures d’autoprotecció.
Els continguts mínims partixen d’un marc estatal previst pel Ministeri, de manera que en l’apartat de riscos específics se n’inclouen alguns no massa freqüents en l’àrea mediterrània, com el risc volcànic o el de tsunamis. Però el primer d’eixos riscos específics que s’abordarà són precisament les inundacions, a més d’altres riscos en la costa. També terratrémols, fenòmens meteorològics adversos en general o incendis forestals estan en el temari, juntament amb els riscos tecnològics derivats d’accidents industrials, químics, nuclears i transport de mercaderies perilloses.
Sobre cada un d’estos es parlarà de la sensibilització sobre el risc i la importància de la prevenció i s’oferiran mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.
Formacions de 10 hores per al professorat
Seran els professors, sobretot els qui siguen tutors de grup, els que podran formar els alumnes, encara que els centres podran comptar amb la col·laboració de voluntaris o persones especialitzades d’entitats de protecció civil amb jornades de portes obertes o visites a centres d’emergències.
Però, abans d’impartir el curs a l’alumnat, els professors rebran una formació prèvia. La Conselleria facilitarà eixa formació als professors en els centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (Cefire), que assessoraran i guiaran els col·legis i instituts. Els docents hauran de superar activitats de formació de, com a mínim, deu hores, certificades per la Conselleria o el Ministeri.
La Conselleria d’Educació posarà a la disposició dels centres materials i recursos didàctics elaborats en col·laboració amb el Ministeri d’Educació i el Ministeri de l’Interior, a més de recursos adaptats al context de la Comunitat Valenciana. D’altra banda, la Conselleria d’Emergències i Interior també posarà a la disposició dels centres materials i recursos didàctics.
Enguany, Educació ha oferit 7.500 places per a formar personal docent de la Comunitat Valenciana en actuació sobre emergències, de les quals 2.500 són per a docents d’Infantil i Primària, 2.500 per a Secundària i 2.500 per a ensenyances de règim especial. Estos cursos s’aniran replicant en successives edicions i es preveu que arriben a prop de 80.000 docents.
Suscríbete para seguir leyendo
