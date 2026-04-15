Universitat
Gandía assumix el rectorat de la UV amb la bandera de la transparència i el “rigor” pressupostari
El seu equip rectoral, format per més dones que hòmens, ha firmat els seus càrrecs en un acte oficial en el Rectorat
Amb una ovació tancada i amb la presència de tres rectors anteriors de la Universitat de València entre el públic, el flamant rector Juan Luis Gandía ha protagonitzat, este dimecres, el seu primer acte oficial des que el DOGV va publicar, este dilluns, el seu nomenament. Dimarts va ser dia d’“aterratge” en les seues noves responsabilitats, però l’agenda de la institució marcava que hui era el dia perquè prenguera possessió el seu equip rectoral. Ho ha fet en un acte en l’Aula Magna de l’edifici, en el qual han firmat el seu càrrec huit hòmens i sis dones comptant-lo a ell mateix. En les seues primeres paraules com a rector, ha destacat algunes de les prioritats en les quals va insistir durant la campanya: transparència i rigor en l’ús dels recursos.
Juan Luis Gandía, que va guanyar en segona volta fa un mes, ha començat el seu discurs saludant la representació de la història recent del rectorat present en la sala: Mavi Mestre, rectora ixent, però també Esteban Morcillo, en l’equip del qual va estar Gandía, i Francisco Tomás.
“El Rectorat requerix una alta responsabilitat i requerix molta dedicació i respecte”, ha començat Juan Luis Gandía, que ha reconegut que “en són molts els problemes que cal enfrontar per a aconseguir que la institució porte avant les missions que li són pròpies”.
Transparència, rigor en el gasto i esperit crític
Encara que durant la campanya va fer bandera d’independència —no va estar, com dos dels candidats, en l’equip de Mestre durant tota la seua legislatura—, ha tingut paraules de reconeixement per a la rectora ixent per “contribuir al fet que la nostra institució haja continuat per la senda que continua transitant des de fa dècades: la d’una universitat pública de qualitat i al servici de la societat”.
Al seu equip li ha demanat que faça valdre “la seua experiència contrastada i esperit crític” i que no obliden que “la institució està per damunt de tots nosaltres”. Entre els reptes globals de la UV per al seu mandat, que serà, segons la nova norma, de sis anys improrrogables, ha destacat que l’accés als estudis “no depenga de les condicions econòmiques de l’alumnat” i que es pose els estudiants en el centre de la comunitat educativa i no només com a alumnes, sinó com a “ciutadans amb esperit crític”. “En un context de desinformació, polarització i canvis ràpids, és més important que mai”, ha defés. Gandía ha destacat la importància de la universitat com a “espai de debat, de pluralitat i de cohesió social”.
Però, a més, ha recuperat algunes de les banderes de la campanya: la primera, la “transparència i rendició de comptes més enllà dels estàndards habituals”. La segona, una altra de les seues línies centrals de la campanya al Rectorat, el “rigor, l’eficiència i l’eficàcia”. “És fonamental l’ús justificat i responsable dels recursos, la priorització adequada del gasto i la garantia de suficiència financera”, ha defés.
Huit dones i sis hòmens en l’equip
Gandía ha format un equip de huit dones i sis hòmens, majoria femenina, comptant-lo a ell mateix. El Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat estarà dirigit per Ricardo Juan, catedràtic de Dret Processal i coordinador del doctorat en Drets Humans, Democràcia i Justícia. Per la seua banda, l’àrea d’Investigació i Política Científica recaurà en Isabel Fariñas, catedràtica de Biologia Cel·lular i directora de l’Institut BIOTECMED, mentres que Innovació i Transferència serà responsabilitat de José María Montiel, professor titular i director del Departament d’Estomatologia en la Facultat de Medicina i Odontologia.
El Vicerectorat d’Estudis i Qualitat l’ocuparà Javier Roca, catedràtic de Psicologia Evolutiva i investigador compromés amb la investigació aplicada, i el de Transformació Educativa, Formació Permanent i Projecció Professional estarà liderat per Rosa María Bo, professora especialitzada en mètodes d’investigació i diagnòstic en educació. En l’àmbit internacional, Emilia Ferrer assumirà el Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, mentres que Amelia Mañá dirigirà Igualtat, Diversitat i Benestar. Cultura, Esports i Vinculació Social quedarà en mans d’Albert Moncusí, professor de Sociologia i exdegà de la Facultat de Ciències Socials, i la Transformació Digital serà gestionada per Immaculada Coma, professora d’Informàtica i subdirectora de Transformació Digital en l’ETSE. Així mateix, Carlos López estarà al capdavant de Comunicació, Participació i Transparència; Lucía Sanus dirigirà Infraestructures i Sostenibilitat; i Rosa María Yagüe assumirà Economia i Planificació. L’estructura es completa amb María José Aradilla com a secretària general, professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación
- Anticorrupción investiga a Catalá por presunta prevaricación y tráfico de influencias
- Morante de la Puebla y Roca Rey, figuras del toreo, protagonizarán las corridas de la Feria de Abril en À Punt
- Atraco de película en Benetússer: unos ladrones roban en un banco y maniatan a las limpiadoras que les han sorprendido en plena acción
- Una nueva Pérez Galdós aflora entre zanjas y dudas vecinales por los plazos
- La crisis de la vivienda se extiende más allá del área metropolitana de València
- Un accidente en la A-7 y varios kilómetros de retenciones complican la circulación en el primer día de vuelta al cole tras las vacaciones de Pascua
- Susto en la Estación del Norte de València: Detenido por abandonar una mochila y huir corriendo tras ponerse a gritar