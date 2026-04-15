Gilet inicia els tràmits per a definir el seu futur com a poble
L’agenda urbana es posa en marxa amb la participació de la població
Gilet vol definir el seu futur com a poble, per la qual cosa l’Ajuntament ha iniciat l’elaboració de la seua Agenda Urbana Local, igual que altres municipis, com Torres Torres. Un instrument estratègic que permetrà concretar i dissenyar el model de municipi per als pròxims anys. “Esta ferramenta de planificació permetrà analitzar la situació actual de la localitat i establir, de manera ordenada i consensuada, les principals línies d’actuació en àmbits com l’urbanisme, la mobilitat, la vivenda, el medi ambient, els servicis públics, el desenrotllament econòmic i la cohesió social”, explicava el regidor de Participació Ciutadana, Juanjo Melchor.
El procés compta amb el suport de la Diputació de València, que acompanya els municipis en la definició d’estratègies locals basades en criteris de sostenibilitat, planificació responsable i governança participativa.
Participació ciutadana
En el marc d’este procés, l’Ajuntament impulsa diferents accions de participació ciutadana per a arreplegar opinions, detectar necessitats i incorporar propostes de millora des de la perspectiva de la població. Amb la voluntat de facilitar la implicació del conjunt de la ciutadania, s’ha habilitat una enquesta en línia, que romandrà oberta fins al 26 d’abril de 2026. El qüestionari permet expressar opinions i prioritats sobre diversos àmbits clau del desenrotllament municipal. L’enquesta es pot omplir a través del següent enllaç: https://forms.gle/cWo6wAjzdYGWFFZQA
Les aportacions arreplegades, juntament amb el treball tècnic que s’està desenrotllant, serviran per a definir els objectius estratègics i estructurar un pla d’acció que orientarà les decisions municipals dels pròxims anys. Des de l’Ajuntament de Gilet es convida tota la ciutadania a participar activament en este procés col·lectiu, que marcarà el full de ruta del futur del municipi.
Estratègia europea
Cal no oblidar que esta estratègia s’emmarca en l’Agenda Urbana Espanyola i en els principals referents europeus de desenrotllament sostenible, amb l’objectiu d’adaptar les polítiques municipals als reptes presents i futurs, millorar la qualitat de vida de la ciutadania i reforçar la capacitat del municipi per a accedir a oportunitats de finançament supramunicipal.
Suscríbete para seguir leyendo
