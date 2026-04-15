RENDA 2025
L’Agència Tributària encara no ha arreglat la casella per a aplicar les deduccions autonòmiques a la C. Valenciana
Hisenda recorda que els decrets es van aprovar a principis d’abril i no hi ha hagut temps per a aplicar-los a l’inici de la campanya de l’IRPF, però el Consell critica el retard
L’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) assegura que actualitzarà “en els pròxims dies” les caselles de la renda 2025 amb les novetats de la Comunitat Valenciana —també les de Castella-la Manxa— que inclouen deduccions noves o modificades a principis d’abril, segons han confirmat hui a Levante-EMV fonts d’este organisme estatal. Amb tot, la Conselleria d’Hisenda critica este retard, ja que la declaració d’este tribut va començar fa ja una setmana.
Fins a la data, els contribuents valencians de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) —la campanya de declaracions dels quals va arrancar el passat 8 d’abril— no poden aplicar les deduccions per gastos de salut en Renda WEB, perquè el Ministeri d’Hisenda encara no ha actualitzat el programa amb els últims canvis aprovats per la Generalitat per a l’exercici 2025.
Les noves deduccions autonòmiques a la Comunitat Valenciana per a la renda 2025 (a presentar en 2026) se centren en l’alleugeriment de gastos familiars, salut i vivenda. Destaquen les deduccions per gastos de salut (dental, ulleres, salut mental, 30 % fins a 150 €), esport (15 % fins a 100 €) i l’increment d’ajudes per naixement o adopció, incloent-hi adopció internacional.
Marcar les deduccions
Quan s’intenta marcar les deduccions autonòmiques de la Comunitat Valenciana per gastos sanitaris, esportius o de música, el contribuent es troba un avís: “Casella/elles inhabilitada/ades temporalment per la tramitació de modificacions en la normativa de la comunitat autònoma”.
L’AEAT recorda —després de les crítiques llançades per part del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca— que estes deduccions s’han convalidat a escassos dies que començara la campanya i després de publicar-se en el Boletín Oficial del Estado (BOE) l’orde per la qual s’aproven els models de declaració de l’IRPF per a l’exercici 2025, és a dir, per a la campanya de la renda d’enguany.
En eixe sentit, estes mateixes fonts recorden que eixos canvis o noves deduccions es van publicar els dies 1 i 8 d’abril. En la seua opinió, l’ideal és que les autonomies tiren avant les seues deduccions abans que acabe l’exercici o, si és el cas, prèviament a la publicació de l’orde amb els models de declaració de la renda.
Implementar els canvis
Per això, l’Agència Tributària sosté que no ha pogut implementar estos canvis, ja que és necessari actualitzar tot el sistema de Renda Web, i, en plena arrancada de la campanya, és complicat, atés que hi ha milers de persones de tot Espanya accedint a la plataforma per a presentar les seues declaracions.
En el cas de les noves deduccions aprovades, s’inclourà un apartat amb el nom “altres deduccions” perquè els contribuents puguen incloure les deduccions recents. Per a les deduccions que han sigut modificades per les comunitats, ara mateix els contribuents que intenten incloure-les veuran un avís específic —“casella inhabilitada temporalment”— per tal que no la presenten fins que s’actualitze.
Suscríbete para seguir leyendo
