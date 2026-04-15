Vivenda
L’Ajuntament de Torrent demana flexibilitzar requisits per a construir vivendes després de la dana de 2024
José Gozalvo, regidor d’Urbanisme de Torrent, va exposar la proposta municipal de cedir una parcel·la per a 30 vivendes, però l’exigència de 2.500 metres quadrats dificulta la participació
El regidor d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Torrent, José Gozalvo, ha participat en una reunió de treball convocada pel Govern d’Espanya per a abordar la cessió de solars municipals destinats a la construcció de vivendes en règim de lloguer assequible en municipis afectats per la dana del 29 d’octubre de 2024.
La trobada ha comptat amb la participació de Pilar Bernabé, delegada del Govern a la Comunitat Valenciana; Leire Iglesias, presidenta de Casa 47, i Zulima Pérez, comissionada del Govern per a la dana, així com alcaldes i regidors de prop d’una vintena de municipis afectats per la dana.
Ajustar-se a la realitat municipal
El programa impulsat per Casa 47 preveu la cessió gratuïta de solars municipals per a promoure vivenda en lloguer assequible, una mesura que l’Ajuntament de Torrent valora com a necessària per a avançar en la reconstrucció residencial després de la dana i facilitar l’accés a la vivenda a les famílies afectades.
No obstant això, des del consistori s’ha traslladat que, en la seua configuració actual, la convocatòria presenta importants dificultats per a la seua aplicació real en molts municipis.
30 vivendes
Durant la reunió, José Gozalvo ha exposat la proposta de l’Ajuntament de Torrent, consistent en la cessió d’una parcel·la municipal d’aproximadament 900 metres quadrats, amb capacitat per a desenrotllar unes 30 vivendes, ajustant-se al rang previst en la convocatòria.
No obstant això, el regidor ha assenyalat que un dels principals obstacles és el requisit de superfície mínima de 2.500 metres quadrats exigit en les bases, que deixa fora propostes com la de Torrent i limita significativament la participació municipal.
“Des de Torrent hem fet un exercici de responsabilitat plantejant una proposta viable, ajustada a la nostra realitat urbana i a les necessitats de vivenda, però ens trobem amb uns requisits que, en la pràctica, deixen fora molts municipis o quasi tots”, ha manifestat Gozalvo.
Requisits que dificulten l’accés a la convocatòria
El regidor ha subratllat que, després dels efectes de la dana, la disponibilitat de grans parcel·les urbanes és molt limitada en la majoria de localitats afectades, la qual cosa fa especialment complex complir els criteris establits. “L’exigència de parcel·les d’almenys 2.500 metres quadrats no respon a la situació actual dels municipis. La reconstrucció exigix flexibilitat i adaptació, no rigidesa”, ha afegit.
Així mateix, ha advertit que el termini de presentació de propostes, fixat fins al pròxim 9 de maig, “resulta ajustat si es té en compte la complexitat tècnica i administrativa que comporta la preparació d’estes iniciatives”.
Proposta constructiva: flexibilitzar per a arribar a més municipis
Des de l’Ajuntament de Torrent s’ha traslladat al Govern d’Espanya la necessitat de revisar determinats criteris de la convocatòria, especialment els relatius a la superfície mínima dels solars, amb l’objectiu de permetre una major participació de municipis i, per tant, un major impacte real del programa.
“Compartim l’objectiu del programa i volem formar part de la solució, però és necessari que les bases s’adapten a la realitat dels municipis afectats si de veritat es vol que esta iniciativa siga efectiva”, ha assenyalat Gozalvo.
Compromís ferm amb la vivenda i la reconstrucció
L’Ajuntament de Torrent ha reiterat el seu compromís amb l’impuls de polítiques que permeten ampliar el parc de vivenda assequible en la ciutat i donar resposta a les necessitats derivades de la dana, al mateix temps que continuarà defenent, en tots els fòrums institucionals, mesures realistes, eficaces i adaptades al territori.
