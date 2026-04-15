Orient Mitjà
L’Iran amenaça de tancar la mar Roja si els EUA mantenen el bloqueig d’Ormuz
Teheran ha amenaçat, durant tota la guerra, d’utilitzar els seus aliats houthis del Iemen per a atacar vaixells en les aigües que separen Egipte i l’Aràbia Saudita, però mai ha fet este pas, que seria un colp enorme als mercats internacionals
L’Iran ha apujat la seua aposta este dimecres i ha amenaçat de tancar completament tot pas de vaixells, petroliers i vaixells de càrrega tant pel golf Pèrsic, el golf d’Oman i la mar Roja si els EUA mantenen el seu bloqueig de l’estret d’Ormuz.
Des d’este dilluns a la vesprada, els Estats Units han creat un doble bloqueig en esta via estratègica, ja tancada parcialment per la República Islàmica durant la guerra. En estes cinc setmanes, l’Iran ha impedit el pas a tot vaixell aliat “de l’enemic” i ha permés l’encreuament tan sols dels seus propis vaixells o de qualsevol país que li pague un peatge. Des d’este dilluns, Washington ha començat a impedir el pas de tota embarcació relacionada amb l’Iran.
“Si els EUA continuen amb el seu bloqueig, que constituïx un preludi a una violació de l’alto el foc, aleshores les nostres Forces Armades no permetran que es realitze cap exportació ni importació a través del golf Pèrsic, el golf d’Oman i la mar Roja”, ha dit este dimecres el comandant de l’Estat major iranià, Ali Abdollahi.
Fins a la data, l’Iran ha bloquejat parcialment Ormuz —i, per tant, el trànsit entre el golf Pèrsic i el golf d’Oman— però no ha fet res amb l’estret de Bab el Mandeb, la punta final de la mar Roja, flanquejat per Djibouti en el sud-oest i pel Iemen en el nord-est.
Teheran, però, ha amenaçat de tancar este pas en diverses ocasions, per a la qual cosa utilitzaria les milícies houthis del Iemen, aliades de l’Iran. Un tancament d’este estret de la mar Roja suposaria un revés enorme per a l’economia mundial: Bab el Mandeb no és només lloc de pas d’hidrocarburs, sinó la principal via de comunicació comercial entre Europa i Àsia.
Negociacions en l’aire
Mentres els bloquejos i les amenaces continuen, Teheran i Washington estan cada vegada més prop de celebrar la segona ronda de negociacions per a arribar a un acord que acabe amb la guerra a l’Orient Mitjà, després de la primera reunió —que va acabar en fracàs— celebrada dissabte passat a Islamabad.
Hi ha presses per a arribar a un acord: el president estatunidenc, Donald Trump, ha amenaçat d’empitjorar els seus atacs contra l’Iran si no s’arriba a un pacte abans que acabe l’alto el foc temporal vigent, anunciat pel Pakistan la setmana passada i que caduca el pròxim 22 d’abril.
Washington i Teheran, de fet, estarien “d’acord en principi” a allargar la data límit del cessament de les hostilitats. “Estem treballant per a rebaixar les tensions, estendre l’alto el foc i mantindre les converses. No es pot negociar si s’està amb els punys preparats per a colpejar”, ha dit este dimecres el president turc, Recep Tayyip Erdogan. Turquia fa setmanes —juntament amb Egipte i, sobretot, el Pakistan— que intenta mediar entre els Estats Units i l’Iran. Este divendres, els ministres d’Exteriors dels tres països es reuniran en el país anatòlic.
