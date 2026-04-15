El lloguer a Gandia i Torrent puja més d’un 20 % en només tres mesos
L’increment quasi multiplica per quatre l’augment del 5,9 % experimentat per la Comunitat Valenciana durant el primer trimestre de 2026
És un degoteig constant i sense treva. Estadística rere estadística, la conclusió és sempre la mateixa: els preus de la vivenda estan desbocats, tant si és per a comprar com per a llogar. Hi ha poblacions de la Comunitat Valenciana a on els increments són ben greus. I, a més, en poc de temps. A Gandia, el preu de llogar un pis se situava, al finalitzar el mes de març de 2026, en els 12,62 euros el metre quadrat. Esta quantitat està un 25,9 % per damunt de la que es pagava tres mesos abans, segons un informe del portal immobiliari Fotocasa. S’ha encarit, aproximadament, poc més de 3 euros en un trimestre. Per tant, un pis de 70 metres que el desembre de 2025 costava arrendar-lo 673 euros, tres mesos més tard, ha passat a 883. És a dir, 210 euros més.
Passa el mateix a Torrent, a on l’augment intermensual és del 21,9 %, amb la qual cosa el preu de llogar una vivenda ja arriba als 13,96 euros per metre quadrat. La tercera posició en este luctuós escalafó per a l’usuari l’ocupa Benidorm, amb una alça del 13,6 % i un preu de 18,76 euros al finalitzar març, que és la xifra més elevada que s’està pagant per arrendar un pis a la Comunitat Valenciana.
Dos dígits
A partir de les tres poblacions citades, les següents que apareixen en l’escalafó tenen pujades intermensuals inferiors als dos dígits, com és el cas de la quarta, Sueca, amb una pujada del 9,8 % i un cost de 15,49 euros. Totes registren unes alces molt superiors a la de València, a on el preu del metre quadrat, després d’incrementar-se un 3,7 % en tres mesos, està ja en els 16,92 euros, el tercer barem més car després del ja citat de Benidorm i els 17,30 euros d’Alboraia. Les cinc ciutats de la Comunitat Valenciana —un augment del 5,9 %, fins a 14,46 euros— més econòmiques per a llogar són Borriana (7,26 euros al mes per metre quadrat), Elda (8,13), Alcoi (8,15), Vinaròs (8,57) i Castelló de la Plana (9,69).
L’informe de Fotocasa detalla també la situació d’algunes localitats valencianes a on s’ha produït un descens en el preu del lloguer en el primer trimestre de l’any. El més acusat es dona en la població alacantina d’Altea, amb una baixada del 10,6 % que deixa el cost de l’arrendament en els 13,76 euros per metre quadrat. A continuació figura Calp, amb un 7,2 % de disminució i 13,01 euros, mentres que la tercera posició per la cua en este escalafó correspon a Alboraia, amb una caiguda del 4,9 %. En este cas, igual que a Oliva (baixada de l’1,1 %), l’evolució interanual és positiva, en el sentit que registren augments de preus del 22,7 % en el primer cas i del 8,9 % en el segon.
Espanya
En el conjunt d’Espanya, la pujada intertrimestral més elevada es va produir a Cantàbria, amb un 11,1 %. En este territori, el preu per metre quadrat està en 13,33 euros. La mitjana nacional, amb 14,78, comporta un augment del 4 %. El 5,9 % de la Comunitat Valenciana és el quart més alt, després de Cantàbria, el 6,9 % d’Aragó i el 6,7 % de Madrid, a on tenen el cost més quantiós, amb 21,69 euros per metre quadrat.
