La presència d’Hugo a Mallorca, en suspens i pendent de més proves
Pròximament, els servicis mèdics del València CF tornaran a sotmetre el davanter a una nova anàlisi, ja que arrossega molèsties als isquiotibials. La lesió no és greu, però és difícil que arribe a Mallorca
Pablo Leiva
Els obstacles creixen en el València CF. A les dos derrotes consecutives, contra Celta i Elx, que han rebaixat quasi per complet els nivells d’il·lusió en el valencianisme, s’hi unixen els problemes físics de diversos jugadors. Eray Cömert, lesionat a l’abdomen, no podrà actuar dimarts que ve a Son Moix contra el Mallorca. Una cita per a la qual s’espera la tornada d’Unai Núñez, que evoluciona molt favorablement dels isquiotibials, però per a la qual perilla el concurs del màxim artiller blanc i negre: Hugo Duro.
Este dimarts, l’equip de Carlos Corberán es va exercitar amb diverses absències en la Ciutat Esportiva de Paterna, entre les quals va destacar la del ‘9’ madrileny. Dimarts a la vesprada, l’exjugador del Getafe es va sotmetre a proves mèdiques amb l’objectiu de descartar un microtrencament als isquiotibials. Esta primera anàlisi ha permés saber que el problema no és de gravetat i l’equip podrà comptar amb el seu davanter més precís en este esprint final de la Lliga. Ara, el que queda per determinar és si estarà o no en disposició d’ajudar a Palma el dimarts 21 d’abril a la vesprada.
Noves proves: Mallorca… O Girona
Pròximament, Hugo Duro tornarà a passar proves mèdiques per a controlar l’evolució i, sobretot, conéixer amb exactitud —quan baixe més la inflamació— l’abast exacte de la lesió muscular i les opcions reals de viatjar a Mallorca. Hi ha pràcticament una setmana per davant, encara que, hui dia, sembla difícil. A priori, el que sembla segur és que sí que estaria disponible per a rebre el Girona a Mestalla la jornada següent, la del dissabte 25 d’abril.
Hugo Duro, amb els alts i baixos típics als quals espenta el València, s’està comportant com un dels millors futbolistes valencianistes esta temporada. El madrileny de 26 anys suma nou gols en la Lliga, competició mare en la qual és àmpliament el màxim golejador de l’equip de Corberán. Per darrere hi ha Largie Ramazani, que té cinc gols, tres dels quals des dels onze metres.
A l’espera també d’Unai Núñez
A l’espera d’estes noves proves a Hugo Duro, el València també manté la seua atenció en l’estat de Núñez, que hauria de tornar per a acompanyar César Tárrega en l’eix de la saga. Sense Duro, Umar Sadiq repetirà en l’onze com a Elx. Més complicat ho tindrà el tècnic per a recompondre la saga si Unai no arriba a temps. La solució més viable seria col·locar Pepelu com a central.
