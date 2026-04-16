Dos anys i sis mesos amb el teatre de Pego tancat: Compromís insistix a utilitzar el Mercat Municipal com a espai alternatiu
Els valencianistes exigixen també que s’accelere el projecte del nou teatre municipal: “És necessari per a la vida cultural i social del nostre poble”
El sostre es va ensorrar sobre el pati de butaques. Va ocórrer l’octubre de 2023. Pego es va quedar sense teatre. Reparar la destrossa, impossible. Calia construir-ne un de nou. El procés (primer es va convocar un concurs d’idees) va lent. Mentrestant, els veïns troben a faltar l’extraordinària vida cultural i social que li dona a un poble un teatre. Compromís ha subratllat hui que compartix “la consternació dels nostres veïns i veïnes” pel tancament del teatre. Ha recordat que va presentar alternatives per a trobar un espai alternatiu “que poguera satisfer les necessitats dels artistes, associacions o col·legis del poble”. No serien un teatre, però farien paper. Ha apuntat que, l’abril de 2024, ja va portar al ple “una alternativa viable i que es podia habilitar de manera ràpida”.
Era la de convertir de manera provisional en teatre el Mercat Municipal, que “està actualment en desús i complix les condicions per a ser utilitzat com a teatre: és diàfan, cèntric, té bastant capacitat, és accessible per al públic amb mobilitat reduïda…”. Compromís va plantejar que es traslladaren allí els equips de so i llum del teatre clausurat. Va assenyalar que en el mercat ja se celebren trobades de boixets, de videojocs, l’acte de l’arròs amb crosta que organitzen ells. El ple va donar llum verda a la proposta. “Però l’equip de govern liderat per Enrique Moll (PSPV) no ha fet res per a fer realitat eixe acord de ple”, lamenten els valencianistes.
Compromís insistix que recuperar l’activitat del Teatre Municipal és clau. Assenyalen que una de les propostes que van demanar que s’incloguera en el pressupost de 2025 va ser la de destinar fons a habilitar un espai alternatiu. Lamenten que el Govern la va rebutjar i, en canvi, es va comprometre a millorar el gimnàs de l’antic institut i traslladar allí els espectacles d’arts escèniques. Però eixa alternativa tampoc ha arribat.
“És absurd”
Els valencianistes diuen que la situació és “absurda”. Recalquen que Pego disposa de possibles espais alternatius, però, dos anys i mig després de la clausura del teatre, no hi ha un espai que suplisca de manera provisional la funció d’eixe edifici. Exigixen una “solució immediata” i que s’accelere la licitació de la redacció i construcció del nou Teatre Municipal.
