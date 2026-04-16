Festivals en l’aire
Catalá redobla la pressió als promotors i demana a la Generalitat que s’encarregue del mesurament del so
L’alcaldessa insistix en el compliment rigorós de la sentència i explica que ha remés a la Ciutat de les Arts i les Ciències el necessari compliment de l’ordenança acústica municipal. “La sentència és sobre una instal·lació que no gestionem, amb uns promotors que no contractem, així que és la Generalitat qui ha de moure estos esdeveniments”, assenyala
Quasi quatre setmanes després de la polèmica sentència que força els concerts, els festivals i les discoteques de la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) a canviar el seu escenari per les molèsties al descans als veïns, seguix sense haver-hi una eixida clara i pactada entre les administracions i els promotors que solucione el futur de tres festivals que han venut 80.000 abonaments. L’Ajuntament de València, per mitjà de la seua alcaldessa, María José Catalá, es manté ferm en la idea que el descans veïnal és prioritari i, per tant, la sentència ha de complir-se rigorosament. En este sentit, ha instat la Generalitat —de qui depén Cacsa— a acatar-la i a fer els mesuraments acústics necessaris a través de la seua Policia Autonòmica en cas que els promotors vulguen mantindre la localització. L’única manera serà complint amb els 85 decibels marcats en la normativa municipal.
“Complir des d’ara mateix”
“La sentència ha de complir-se des d’ara mateix i no es podrà celebrar res que supere l’ordenança. A més, en el context de Cacsa, serà la Policia Autonòmica qui controle la contaminació acústica que s’estiga produint en eixe moment, i nosaltres, com a ajuntament, n’estarem pendents”, ha dit l’alcaldessa.
A més, ha assegurat que hi ha alternatives en la ubicació d’estos festivals i li consta que s’estan valorant, com ja ha fet FAR València, que ha traslladat el concert de Jean-Michel Jarre a la Marina Nord, una circumstància que és factible perquè l’aforament no és tan gran com el del Festival de les Arts o el Big Sound. L’alcaldessa espera que prompte “hi haja tranquil·litat per als qui han comprat les entrades d’estos esdeveniments”, que tenen unes circumstàncies “difícils” perquè se celebren en el centre de la ciutat.
L’excepcionalitat de les Falles
No succeïx així amb les Falles o la Fira de Juliol, com l’alcaldessa mateixa ha reconegut, perquè, en estos casos, es preveu atorgar una “excepcionalitat” a la normativa de contaminació acústica municipal.
El PSPV demana modificar la norma
Per la seua banda, els socialistes, en l’oposició, han exigit una ordenança específica que regule els concerts a l’aire lliure a València, que siga capaç de conciliar el dret a la cultura amb el dret al descans del veïnat. La regidora Maite Ibáñez ha denunciat “l’abandó del Govern de Català al sector musical” i ha anunciat que dijous a la vesprada es reunirà amb les empreses promotores afectades per la sentència.
Preguntada per esta proposta, Catalá ha descartat redactar una ordenança nova perquè l’actual ja ha sigut convenientment modificada per a regular horaris i circumstàncies especials. A més, ha tornat a recordar que la sentència fa referència a esdeveniments que no gestiona l’Ajuntament, sinó la Generalitat, per la qual cosa no tenen comandament per a actuar, més enllà d’oferir la coordinació de la Policia Local.
El museu de Nino Bravo, més a prop
L’alcaldessa també s’ha referit als tràmits perquè València aculla el museu de Nino Bravo, seguint amb la voluntat de la família del cantant. Catalá ha assegurat que s’han produït diverses reunions en les quals els ha traslladat diverses propostes que el consistori està estudiant, i ha ratificat la voluntat del consistori “d’acollir el llegat d’este referent musical”.
Serà en els pròxims mesos quan es puga avançar en esta matèria i conéixer la ubicació que s’ha pensat per a traslladar l’arxiu des d’Aielo de Malferit fins a València.
