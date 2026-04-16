El Consell recorrerà contra la regularització de 100.000 immigrants avalada per sindicats i empresaris
Llorca rep la felicitació de Vox per la seua batalla legal contra el Govern, mentres que els agents socials i l’oposició critiquen el seu rebuig a la mesura
José Luis Zaragozà
Ni l’aval de sindicats i patronal a la mesura impedirà un nou xoc judicial de la Generalitat Valenciana amb el Govern central. Esta vegada, a compte del decret de regularització de persones estrangeres en situació irregular que va aprovar dimarts el Consell de Ministres i que en terres valencianes podria tindre un impacte d’unes 100.000 persones que aconseguirien els “papers”, cosa que aplaudixen tant la CEV com UGT-PV i CCOO-PV, que ho consideren una “bona mesura”, però que per al Consell s’ha fet sense previsió ni fons, per la qual cosa posarà “en risc” els servicis públics.
L’oposició al decret de regularització, que també impugnaran Madrid, Aragó, Balears i Múrcia, li va servir a Juanfran Pérez Llorca per a passar amb nota un nou examen del seu aliat parlamentari en les Corts fins al punt que, el que antany podia ser un motiu de conflicte, este dimecres ha acabat amb la felicitació de Vox al president per la seua batalla política i judicial contra les polítiques migratòries del Govern central, a on es troba no només el recurs a la decisió del Consell de Ministres de dimarts, sinó també a les actuacions sobre el repartiment de menors migrants no acompanyats o també sobre allunyar els centres d’acolliment.
Vox va tornar a preguntar al dirigent autonòmic per les mesures en immigració en la sessió de control i Llorca va fer del seu recurs a la via per a dotar de “papers” 100.000 persones a la Comunitat Valenciana una via de sintonia. Llorca va seguir la línia dura de la formació de Santiago Abascal i fins i tot ha pres alguns dels seus arguments per a exhibir-se contrari a la regularització, la qual assegura que “posa en risc” els servicis públics autonòmics, línia que prèviament havia defés el portaveu de Vox, José María Llanos.
Llorca va insistir, a més, a criticar que el decret és “irresponsable”, que “posarà en risc el sistema valencià i de moltes autonomies”, que s’ha aprovat en contra de la majoria del Congrés, del Senat, de la majoria d’autonomies i dels països de la Unió Europea i que s’ha fet per a desviar l’atenció després de la situació judicial de la dona de Sánchez, Begoña Gómez. “Parlem clar: el Govern d’Espanya no atén una demanda social dels migrants; és un tema electoral, això és la realitat”, va dir, cosa que va generar el rum-rum en l’esquerra.
“Si no podran votar”, es va sentir d’una diputada de Compromís tractant de tallar la falòria promoguda per la ultradreta sobre un increment del cens electoral amb estes regularitzacions. A la queixa en el ple es va sumar el retret a la postura de Llorca en altres fòrums per part de l’esquerra. Així, la líder del PSPV, Diana Morant, va exposar el seu “orgull” per la mesura en xarxes socials, i el portaveu de Compromís-Sumar en el Congrés, Alberto Ibáñez, va carregar contra el cap del Consell per convertir la Generalitat “en una delegació trumpista en mans de Vox”.
Suport dels agents socials
La posició manifestada per Llorca no només va contrastar amb la de l’esquerra, sinó que també ho va fer amb els agents socials. Els sindicats majoritaris de la Comunitat Valenciana i la patronal autonòmica CEV consideren que la regularització d’immigrants és una mesura positiva i necessària en el context actual, marcat per una baixa natalitat i l’existència de vacants en la majoria dels sectors productius.
De fet, els dirigents de CCOO-PV van criticar l’anunci del recurs de la Generalitat i van ressaltar la seua “total indignació” amb esta postura del Govern autonòmic. Segons el sindicat, no es tracta “d’un debat tècnic o de recursos, sinó d’un atac frontal a la justícia social i una claudicació ètica davant dels postulats més reaccionaris”. La central que dirigix Ana García Alcolea sosté que la regularització no és només un “procés administratiu”, sinó “un acte de reparació” cap a milers de persones a les quals el sistema nega l’existència mentres es beneficia del seu esforç.
En uns termes semblants, la secretària de Política Social d’UGT-PV, Isabel López, aplaudix la decisió del Consell de Ministres. “Els immigrants sostenen una bona part de l’economia, que cuiden, construïxen i contribuïxen per a tirar avant molts dels sectors econòmics de la Comunitat Valenciana”, va indicar este dimecres per a aplaudir la seua aportació a les arques de la Seguretat Social i que ara puguen exercir el seu dret a treballar “amb garanties i a la seua dignitat”.
Per la seua banda, segons la CEV, l’organització empresarial presidida per Vicente Lafuente, les previsions apunten al fet que, sense immigració, “Espanya no podria afrontar un dèficit de fins a 1,4 milions de treballadors en els pròxims deu anys”. Això evidencia, apunta la patronal valenciana, “la importància de consolidar un model de país capaç d’atraure i retindre talent, talent que caldria formar tant en origen com en destinació per a assegurar una adequada integració laboral i social”.
