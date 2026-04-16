Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva estaciónTerremotos ValenciaInvestigación a CataláAtraco en BenetússerJuicio Rafa MirCirco del SolCantante Francisco
instagramlinkedin

Dimitix el regidor de Vox a Montserrat denunciat per maltractaments

El partit anuncia la decisió de renunciar a l’acta “per a no perjudicar el projecte polític ni el normal funcionament de la institució municipal”

Carlos Martínez, primer per la dreta, en un ple de Montserrat, en una imatge d’arxiu / Miguel Ángel Montesinos

Pascual Fandos

Alzira

El regidor de Vox en l’Ajuntament de Montserrat Carlos Martínez Salvador ha decidit presentar la seua renúncia a l’acta després de la denúncia per un presumpte cas de maltractaments interposada diumenge passat per la seua parella, que ha provocat que la titular del Jutjat número 2 del Tribunal d’Instància de Picassent dictara dilluns una orde d’allunyament, com ahir va informar en primícia Levante-EMV. La dimissió de Martínez l’ha anunciada este dijous la formació d’extrema dreta en un comunicat.

Vox exposa que la decisió de Martínez d’entregar l’acta respon a la voluntat de no perjudicar el projecte polític ni el normal funcionament de la institució municipal, “anteposant la responsabilitat institucional i l’interés general”.

Carlos Martínez ha manifestat la seua innocència i respecte absolut pel procés judicial i la seua intenció de col·laborar plenament amb la justícia per a aclarir els fets, segons detalla el comunicat.

La titular del Jutjat número 2 del Tribunal d’Instància de Picassent va dictar dilluns una orde d’allunyament per la qual impedix a Carlos Martínez Salvador acostar-se a menys de 300 metres de la seua parella sentimental o comunicar-se amb ella després de la denúncia per un presumpte cas de maltractaments que esta va interposar diumenge davant de la Guàrdia Civil i que va ratificar en seu judicial dilluns.

Noticias relacionadas

La magistrada que ha dictat l’orde de protecció considera que les situacions que exposa la denunciant podrien ser constitutives d’un delicte de maltractaments i injúries en l’àmbit de la violència de gènere, a l’espera de la qualificació que es realitze en el moment processal oportú. La magistrada entén que hi ha un risc objectiu per a la integritat de la denunciant sobre la base dels fets que han provocat la denúncia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
