Dimitix el regidor de Vox a Montserrat denunciat per maltractaments
El partit anuncia la decisió de renunciar a l’acta “per a no perjudicar el projecte polític ni el normal funcionament de la institució municipal”
El regidor de Vox en l’Ajuntament de Montserrat Carlos Martínez Salvador ha decidit presentar la seua renúncia a l’acta després de la denúncia per un presumpte cas de maltractaments interposada diumenge passat per la seua parella, que ha provocat que la titular del Jutjat número 2 del Tribunal d’Instància de Picassent dictara dilluns una orde d’allunyament, com ahir va informar en primícia Levante-EMV. La dimissió de Martínez l’ha anunciada este dijous la formació d’extrema dreta en un comunicat.
Vox exposa que la decisió de Martínez d’entregar l’acta respon a la voluntat de no perjudicar el projecte polític ni el normal funcionament de la institució municipal, “anteposant la responsabilitat institucional i l’interés general”.
Carlos Martínez ha manifestat la seua innocència i respecte absolut pel procés judicial i la seua intenció de col·laborar plenament amb la justícia per a aclarir els fets, segons detalla el comunicat.
La titular del Jutjat número 2 del Tribunal d’Instància de Picassent va dictar dilluns una orde d’allunyament per la qual impedix a Carlos Martínez Salvador acostar-se a menys de 300 metres de la seua parella sentimental o comunicar-se amb ella després de la denúncia per un presumpte cas de maltractaments que esta va interposar diumenge davant de la Guàrdia Civil i que va ratificar en seu judicial dilluns.
La magistrada que ha dictat l’orde de protecció considera que les situacions que exposa la denunciant podrien ser constitutives d’un delicte de maltractaments i injúries en l’àmbit de la violència de gènere, a l’espera de la qualificació que es realitze en el moment processal oportú. La magistrada entén que hi ha un risc objectiu per a la integritat de la denunciant sobre la base dels fets que han provocat la denúncia.
