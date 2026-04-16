Una exposició recorre la vida de l’intel·lectual i fundador del Llevant Ballester Gozalvo
La mostra s’inaugura este divendres a les 19 hores en l’Escorxador del Cabanyal i s’emmarca en un cicle de conferències que desgranarà la trajectòria del polític exiliat amb la participació de Josep Vicent Boira o Francesc Martínez Gallego
El Centre Cultural Escorxador, en el barri del Cabanyal, acull, des d’este divendres, l’exposició “José Ballester Gozalvo, fill del poble”, que recorre la vida de l’intel·lectual i polític mort en l’exili francés en 1970. Les restes de Ballester Gozalvo (1893-1970) han tornat fa poc a València gràcies a una iniciativa vehiculada a través del Llevant Unió Esportiva, club del qual va ser fundador quan era jove, en 1909. Al costat d’ell, va ser repatriada la seua esposa Teresa Molins.
L’exposició ha sigut comissariada per l’editor Felip Bens i l’historiador José Ricardo March i es compon de diversos panells explicatius sobre les diferents dimensions de la seua trajectòria cívica i política. La mostra s’inaugura este divendres a les 19 hores en el centre cultural, hi romandrà fins al 7 de juny i serà el teló de fons en el qual, a més, es desenrotllarà un cicle de conferències entorn de la seua figura.
Entre altres aspectes, s’abordarà el context social i econòmic en el Cabanyal de principis de segle, impartit pel geògraf Josep Vicent Boira; el pedagog José Ignacio Cruz desgranarà el paper en l’ensenyança de Ballester, àmbit en el qual va arribar a ser director general en la II República, i Francesc Martínez Gallego analitzarà la seua trajectòria política en l’esquerra, des dels seus inicis en l’Ajuntament de València, el seu paper com a alcalde de Toledo o diputat en Corts fins a la labor en l’exili parisenc. Hi haurà espai per al futbol, amb una conferència sobre l’origen del futbol en la ciutat, moviment del qual va formar part Ballester; a més de la trajectòria de la seua família o l’obra literària del protagonista o el París de la seua època, impartida pel professor Paco Santamans.
Suscríbete para seguir leyendo
