CAMPANYA RENDA 2025
L’Agència Tributària activa la casella de l’IRPF per a aplicar les deduccions autonòmiques a la C. Valenciana
La nova versió de Renda Web inclou els canvis aprovats en matèria de deduccions per gastos sanitaris i esports del Consell
L’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) acaba d’anunciar que ja està disponible en la seu electrònica d’esta entitat la nova versió de Renda Web que inclou els canvis aprovats en matèria de deduccions a la Comunitat Valenciana, fins ara inexistent malgrat l’inici de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) el passat 8 d’abril.
Fonts del Ministeri d’Hisenda, segons han confirmat a Levante-EMV, asseguren que les deduccions modificades ja es poden aplicar en Renda Web. Quant a la deducció nova, també es pot aplicar ja. El contribuent calcula l’import de la deducció a la qual tinga dret i l’inclou en Renda Web en l’apartat “Altres deduccions” (casella 1121), dins del bloc de deduccions autonòmiques. En el manual d’ajuda a la presentació de l’IRPF 2025, s’informa els contribuents de quina és la quantia, els requisits, les condicions i els límits per a la seua aplicació i de com s’ompli en Renda Web.
En el cas que un contribuent ja haja presentat la declaració sense incloure l’import d’estes deduccions, pot obtindre informació sobre com modificar eixa declaració per a incorporar les deduccions en l’apartat de la seu electrònica “Modificar una declaració ja presentada 2025”.
Fins ahir, els contribuents valencians de l’IRPF no podien aplicar les deduccions per gastos de salut en Renda WEB perquè el Ministeri d’Hisenda encara no havia actualitzat el programa amb els últims canvis aprovats per la Generalitat per a l’exercici 2025.
Gastos de salut i esports
Les noves deduccions autonòmiques a la Comunitat Valenciana per a la renda 2025 (a presentar en 2026) se centren en l’alleugeriment de gastos familiars, salut i vivenda. Destaquen les deduccions per gastos de salut (dental, ulleres, salut mental, 30 % fins a 150 €), esport (15 % fins a 100 euros) i l’increment d’ajudes per naixement o adopció, incloent-hi adopció internacional.
Justificació
Eixos canvis o noves deduccions es van publicar els dies 1 i 8 d’abril, la qual cosa ha provocat eixos retards. En la seua opinió, l’ideal és que les autonomies tiren avant les seues deduccions abans que acabe l’exercici o, si és el cas, prèviament a la publicació de l’orde amb els models de declaració de la renda.
Per això, l’Agència Tributària sosté que no ha pogut implementar estos canvis, ja que és necessari actualitzar tot el sistema de Renda Web i, en plena arrancada de la campanya, és complicat, atés que hi ha milers de persones de tot Espanya accedint a la plataforma per a presentar les seues declaracions. L’Agència Tributària preveu un total de 2.8666.013 declaracions de l’IRPF a la Comunitat Valenciana en l’actual campanya de la renda, de les quals 1.858.013 eixiran a retornar, 766.136 seran positives, i 241.864, negatives i altres. Així, doncs, preveu obtindre uns ingressos de 2.431 milions d’euros i retornar 1.390 milions.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación
- El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
- La Agencia Tributaria todavía no ha arreglado la casilla para aplicar las deducciones autonómicas en la C. Valenciana
- UGT denuncia la 'insostenible' situación del complejo educativo de Cheste: un año sin agua y problemas de suministro
- Muere un motorista en un accidente de tráfico en la V-30 en Paterna
- Adiós al sol: la Aemet pronostica el regreso de la lluvia y las tormentas a la Comunitat Valenciana
- El Nou Mestalla avanza: ya se instalan pilares y anillos de compresión de su cubierta rumbo a su apertura en 2027
- Una avería eléctrica interrumpe la circulación entre Alboraia Peris-Aragó y Alameda en una jornada de huelga en Metrovalencia