L’exposició “No em toques el WhatsApp” arriba a Oliva

La mostra preparada per l’IVAJ recorrerà els instituts de Secundària de la localitat

Aspecte de l’exposició / Levante-EMV

Miquel Font

Oliva

La Regidoria de Joventut d’Oliva, que dirigix Silvia Castillo, porta a la ciutat l’exposició contra la violència de gènere “No em toques el WhatsApp”, de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).

La iniciativa és un recurs pedagògic per a treballar amb les persones més jóvens en la prevenció i la sensibilització contra la violència de gènere. L’exposició està formada per un conjunt de 22 panells confeccionats que prenen com a base els treballs artístics de 96 estudiants d’entre 14 i 17 anys que van participar en la III Trobada de Corresponsals de l’any 2023.

A més, es tracta d’una mostra interactiva i, per mitjà dels codis QR, es podran escoltar opinions a través d’àudios i experimentar situacions concretes amb vídeos i fotografies.

La mostra estarà a Oliva fins al 30 d’abril, una setmana en cada institut de Secundària: Gregori Maians (esta setmana), Gabriel Ciscar, Sant Josep de la Muntanya i Rebollet, però estarà oberta al públic interessat a poder-la contemplar.

El treball es completa amb una guia didàctica, actualitzada i adaptada, que té com a referent esta nova exposició. La guia pretén ser un instrument pedagògic efectiu, que incidisca sobretot en l’educació de les persones jóvens, a difondre activitats, reflexions, coneixements i valors que ajuden a canviar mentalitats i comportaments masclistes, lluitar contra la desigualtat, la discriminació de la dona i, en definitiva, fer una societat més justa, equitativa i tolerant. Està disponible també per als centres educatius olivers.

