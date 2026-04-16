Conflicte a l’Orient Mitjà
Trump anuncia que els líders d’Israel i el Líban parlaran este dijous
Les paraules del president estatunidenc arriben un dia després de les primeres converses directes entre els dos països mediterranis en dècades, que van tindre lloc en el Departament d’Estat dels Estats Units a Washington
El Líban es manté en suspens, pendent d’una telefonada. “Intentant crear un poc de distància entre Israel i el Líban. Han passat 34 anys des que els dos líders van parlar. Succeirà demà. Genial!”, va escriure, este dimecres, el president estatunidenc, Donald Trump, en Truth Social. El mandatari republicà no ha especificat de quins líders es tractarà, si seran els presidents, l’israelià Isaac Herzog i el libanés Joseph Aoun, o els primers ministres, Benjamin Netanyahu i Nawaf Salam. “No tenim coneixement de cap contacte previst amb la part israeliana i no hem sigut informats al respecte per canals oficials”, ha dit una font oficial libanesa a AFP.
Les paraules de Trump arriben un dia després de les primeres converses directes entre els dos països mediterranis en dècades. Van tindre lloc en el Departament d’Estat dels Estats Units, a Washington, i, en estes van participar els ambaixadors dels dos països als EUA, l’israelià Yechiel Leiter i la libanesa Nada Hamadeh Moawad, al costat de l’ambaixador dels EUA al Líban Michel Issa, sota la mediació del secretari d’Estat, Marco Rubio. També hores abans de l’anunci de Trump, el gabinet de seguretat israelià va valorar la possibilitat d’instaurar un alto el foc al Líban durant una setmana a causa de la pressió estatunidenca.
“No tindrem més remei”
“La nostra valoració és que, en qüestió d’uns pocs dies, no tindrem més remei que cessar completament el foc al Líban”, ha declarat una font política israeliana d’alt rang al Canal 12. La cadena afirma que Washington està pressionant Tel-Aviv perquè accepte una treva temporal d’una setmana amb l’esperança que això ajude en les negociacions entre Israel i el Líban, secundades pels Estats Units, així com en els esforços estatunidencs per a arribar a un acord amb l’Iran per a posar fi a la guerra en eixe país. Washington ha negat esta pressió. “Això no és una cosa que hàgem sol·licitat, ni forma part de les negociacions de pau amb l’Iran, però el president acolliria amb satisfacció la fi de les hostilitats al Líban com a part d’un acord de pau entre Israel i el Líban”, diu un comunicat atribuït a un alt funcionari estatunidenc enviat a la premsa.
Segons la ràdio de l’Exèrcit israelià, Galia Gamliel, membre del gabinet de seguretat d’Israel, ha declarat que Netanyahu parlarà pròximament amb el president Aoun. L’ambaixadora Moawad ha transmés la postura d’Israel en el diàleg a les autoritats libaneses, d’acord amb fonts informades consultades pel periòdic libanés Al Akhbar. Moawad hauria constatat que Tel Aviv no accedirà a una treva al Líban fins que es produïsca un esdeveniment significatiu en el front iranià, i que el curs de la guerra en el país dels cedres seguix lligat als esdeveniments entre Washington i Teheran. El president del Parlament libanés, el xiïta Nabih Berri, aliat de Hezbollah, ha criticat la voluntat de les autoritats libaneses de dur a terme un diàleg unilateral apartat de les dinàmiques regionals.
