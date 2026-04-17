Alfarrasí balla per la inclusió de l’autisme
La localitat celebra un festival solidari a benefici de l’associació local Abre Tus Ojos de famílies TEA
Esther Sanz Cuquerella
Este pròxim dissabte, 18 d’abril, Alfarrasí celebrarà un festival de ball benèfic a càrrec de l’Associació Cultural Amics del Ball d’Alfarrasí (ABA), els fons del qual es destinaran a l’associació creada en el poble fa poc Abre Tus Ojos, l’objectiu de la qual és visibilitzar l’autisme en la localitat. En l’esdeveniment, la música i el ball passaran a ser un exemple de compromís i ajuda en què les coreografies se senten. És per això que la Casa de la Cultura s’omplirà de passos de ball coreografiats, llums i aplaudiments del públic assistent no només fent referència a l’escenificació del ball, sinó també a la col·laboració en la causa de la inclusió de l’autisme en la societat.
L’Associació Cultural ABA, coneguda per la seua labor en la promoció del ball en la cultura local, fa anys que construïx comunitat per mitjà de l’art. Amb un destacat matís, els seus festivals són espais en els quals l’esforç col·lectiu pren forma i l’escenari es convertix en un altaveu d’empatia. D’esta manera, ABA aconseguix despertar consciències, fomentar la comprensió i transformar xicotetes accions en grans canvis a través d’este festival benèfic. I és així com la cultura passa a ser un motor d’unió entre la cosa festiva i la sensibilització social, perquè Abre Tus Ojos desperta consciències.
