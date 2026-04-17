CCOO denuncia “retards de més de quinze mesos” en les proves de prevenció del càncer de mama de La Fe
El sindicat lamenta que l’únic mamògraf de la unitat de Campanar “és insuficient amb la quantitat de persones citades: 180 mamografies, 90 en cada torn”
Europa Press / Redacció Levante
La secció sindical de CCOO en el Departament de Salut de La Fe denuncia retards de més d’un any en les proves de cribratge de càncer de mama que es fan en la Unitat de Prevenció de Càncer de Mama (UPCM) de La Fe, que es troba en el complex sanitari de Campanar, segons assenyala el sindicat en un comunicat.
Al respecte, el sindicat afirma que les dones que ja han complit 45 anys i entren a formar part d’este programa de salut “ja esperen més de quinze mesos per a poder fer-se una mamografia”. Així, afirma que, en estos moments, “l’únic mamògraf de la unitat de Campanar és insuficient amb la quantitat de persones citades: 180 mamografies, 90 en cada un dels dos torns de set hores”.
A més, advertix que, “en moltes ocasions, les dades per a poder avisar estes dones no són correctes, per la qual cosa mai els arriba la citació del fet que se’ls requerix per a participar en el cribratge de mama”. En eixe sentit, apunta que “la nova estructura organitzativa de l’atenció primària impulsada per la Conselleria, sense l’aval d’este sindicat, ha integrat orgànicament i funcionalment les unitats de prevenció de càncer de mama en els departaments de salut, que tenen una dinàmica de treball distinta i programes informàtics diferents dels de Salut Pública amb els quals s’estava funcionant”.
No hi acudixen perquè no els arriba la cita
CCOO recorda que ja va advertir que “este canvi sense consens podria implicar problemes” i, de fet, assenyala que “hi ha dies que un nombre important de les dones citades no acudix a la seua cita perquè no els ha arribat la comunicació”. Així, explica que, per a convocar-les, “en lloc d’utilitzar els programes propis de Conselleria, amb dades de contacte fiables i actualitzades de la població, es continuen utilitzant programes que s’usaven abans en Salut Pública”.
CCOO destaca que “recentment s’estan prenent mesures, com l’enviament d’SMS, i sembla que això està facilitant que el contacte siga més efectiu”, però que “seguix sense solucionar-se el problema”. Per això, ha sol·licitat a la Gerència del Departament i al Servici de Prevenció de Riscos Laborals “l’avaluació d’este servici i solucions per a un personal que està a la vora del col·lapse, tant físicament com mentalment”.
Més mamògrafs i més personal
A més, assenyala que, encara que estes proves es fan també en l’Hospital La Fe per a “disminuir la llista d’espera, la pressió continua sent altíssima a Campanar”. “El programa de cribratge de càncer de mama ha demostrat la seua eficàcia amb escreix i la sanitat pública ha d’abanderar la seua prevenció amb mitjans suficients i sense engrossir els comptes d’empreses privades a través de derivacions. És vergonyós que s’use el col·lapse de la sanitat pública com a excusa per a desviar diners a clíniques privades”, lamenta.
Per tot això, exigix “reforçar els recursos per a poder fer les proves en condicions: calen més mamògrafs i més personal, tant per a dur-les a terme com per a interpretar-ne els resultats”. També reclama “millorar l’organització del servici per a evitar que cap dona que haja de participar en el cribratge es quede sense atendre per tràmits administratius. No és acceptable que problemes informàtics o una mala planificació puguen posar en risc la seua salut”.
