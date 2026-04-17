El CEO de Ford admet que la companyia busca ampliar els seus vincles comercials amb fabricants xinesos
Empreses asiàtiques com Geely o Changan han mostrat interés en la planta d’Almussafes de la firma estatunidenca
La planta de Ford a Almussafes travessa un moment d’incertesa davant de l’arribada d’un model nou, la concreció del qual encara genera incògnites per aclarir. A esta situació se suma l’interés creixent de companyies xineses per les instal·lacions valencianes, la qual cosa introduïx un factor addicional d’inquietud, però també d’expectativa.
Mentres la factoria espera assegurar la seua càrrega de treball a llarg termini, el possible desembarcament de socis nous obri un escenari en el qual es mesclen oportunitats de reactivació i l’estabilitat de l’ocupació en una de les plantes clau del sector automobilístic a Espanya.
A penes uns dies després de dir que els fabricants d’automòbils xinesos haurien de mantindre’s fora dels Estats Units, el director executiu de Ford Motor Co., Jim Farley, ha matisat les seues paraules i ha assegurat que la seua empresa està buscant ampliar els seus vincles comercials amb fabricants xinesos, segons arreplega Bloomberg.
Farley va dir a principis de setmana en la televisió estatunidenca que “hauríem de mantindre’ls fora del nostre país”. Dies després va matisar les seues paraules sobre la Xina. Va assenyalar que la seua empresa es beneficia de les associacions amb fabricants xinesos, que estan “reescrivint” les regles amb les seues ofertes de baix cost i alta tecnologia.
“Valorem els nostres socis xinesos, ens ajuden a mantindre’ns competitius i a competir en molts mercats de tot el món”, va dir Farley. “Continuarem ampliant estes associacions”. Farley, però, va afegir que no tenia “cap novetat” que anunciar.
Ford ha estat en converses amb Zhejiang Geely Holding Group Co. sobre compartir capacitat de fabricació a Europa i amb BYD Co. sobre el possible subministrament de bateries per a vehicles híbrids de gasolina i electricitat.
Com ja va avançar este diari, Ford ha mantingut converses amb Geely sobre l’intercanvi de capacitat de fabricació a Europa, que inclouria, entre altres aspectes, analitzar oportunitats per a usar la planta de muntatge de la companyia estatunidenca a Almussafes.
A més, companyies com Changan —que manté amb Ford una aliança estratègica des de 2001 a la Xina— i MG, marca del grup xinés SAIC Motors, haurien posat també els seus ulls a Almussafes. A la Xina, Ford també té aliances amb Jiangling Motors Corp.
Fabricants xinesos als EUA
Farley també va dir a funcionaris de l’administració Trump a principis d’enguany que, si els fabricants xinesos volen produir cotxes als EUA, haurien d’haver de formar empreses conjuntes en les quals els fabricants estatunidencs mantinguen participacions de control per a protegir la indústria nacional.
Eixe acord reflectiria el que la Xina va exigir als fabricants occidentals fa tres dècades quan van establir fàbriques allí.
“El meu objectiu no és ser anti res ni anar contra ningú; és defendre una indústria automotriu estatunidenca forta”, va dir Farley intentant aclarir els seus comentaris. Necessitem “definir realment la nostra política, tant la política empresarial com la governamental, perquè el que està en joc en este moment és molt alt”.
Farley, que en el passat ha elogiat la qualitat i la tecnologia dels cotxes xinesos, va afegir que els fabricants globals que no “es posen al nivell dels millors xinesos” no “continuaran existint per molt de temps”.
