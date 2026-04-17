La Fúmiga fa història a Cullera amb un ‘sold out’ sense precedents en les Festes Majors
Més de 8.800 persones omplin el recinte de la Rada en una nit que consagra la música en valencià com a referent de masses
Les Festes Majors de Cullera han aconseguit una fita històrica en la seua edició actual després de l’èxit rotund de la banda alzirenca La Fúmiga. El grup, que està immers en la seua gira de comiat titulada “L’últim abraç”, va aconseguir congregar 8.800 persones en el recinte de concerts de la Rada i va penjar per primera vegada en la història d’estes festivitats el cartell d’aforament complet. Este esdeveniment suposa un punt d’inflexió per al municipi, ja que és la primera ocasió en què este espai arriba a la seua màxima capacitat durant les celebracions patronals, que van transformar el recinte en una autèntica festa en què els assistents van poder gaudir dels grans èxits de la formació.
La jornada no només va destacar per l’afluència massiva de veïns i visitants arribats de diverses localitats, sinó també pel calat simbòlic de l’esdeveniment. Per primera vegada, un grup que empra el valencià com a llengua vehicular en les seues composicions es va convertir en el protagonista absolut del concert principal del dijous de les Festes Majors. Este fet respon a una estratègia deliberada de l’Ajuntament de Cullera per oferir “una programació cultural d’alta qualitat amb identitat pròpia, orientada a la promoció i al reforç de la música local i regional”, d’acord amb el comunicat de premsa difós.
Connexió amb públic de totes les edats
L’impacte del concert va ser valorat de manera molt positiva per les autoritats locals. En este sentit, l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, va subratllar el suport social a esta iniciativa cultural afirmant que “Cullera i el públic que ha vingut de moltíssimes poblacions veïnes han demostrat que estimen el valencià i estimen la música en la nostra llengua”. La resposta del públic ratifica la connexió de la banda amb audiències de totes les edats, cosa que consolida La Fúmiga com un referent indiscutible del panorama musical contemporani.
Durant el transcurs de l’esdeveniment, es va posar en relleu no només l’aspecte lúdic, sinó també el valor social de la trajectòria del grup. L’alcalde va aprofitar la trobada per a fer un reconeixement públic a la banda, de la qual va destacar “la seua trajectòria i compromís. No només pel magnífic concert que ens han regalat una altra vegada, sinó també per tot allò que representen i perquè amb les seues cançons han contribuït a mantindre viva la nostra llengua i projectar-la al món amb orgull, especialment entre la gent jove”, va destacar Jordi Mayor.
Este ple absolut en la Rada s’interpreta com un reconeixement col·lectiu a la creació artística en valencià. A pesar que esta actuació simbolitza l’últim adeu de la banda a la ciutat de Cullera, la nit va deixar una petjada profunda en la identitat cultural del municipi. Segons va manifestar Mayor, l’esdeveniment va servir per a recordar que “es poden defendre, des dels escenaris, els valors dels valencians que ens fan únics com a poble, i que a Cullera tindrem sempre les portes obertes a projectes que ens representen com a societat i ens traslladen a una manera d’entendre la vida des de les arrels”. Amb este èxit, Cullera reafirma el seu compromís amb una oferta cultural que conjumina la tradició lingüística amb la modernitat dels nous formats musicals.
Suscríbete para seguir leyendo
- El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
- Adiós al sol: la Aemet pronostica el regreso de la lluvia y las tormentas a la Comunitat Valenciana
- Una avería eléctrica interrumpe la circulación en Metrovalencia durante la jornada de huelga
- La Agencia Tributaria activa la casilla del IRPF para aplicar las deducciones autonómicas en la C. Valenciana
- La Conselleria de Educación se niega a negociar los salarios de los profesores hasta otoño y alega que hay 'un exceso de gasto
- Una subida de 300 euros o pagas extra completas: la reivindicación de los sindicatos en la negociación salarial con Educación
- Fallece el operario de una grúa al intentar levantar un tractor volcado en Vallada
- Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación