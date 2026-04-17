Jorge Rodríguez manté la seua “amistat” amb Mónica Oltra després del seu desembarcament a l’alcaldia de València
L’alcalde d’Ontinyent torna a reunir-se amb la dirigent de Compromís i Rosa Pérez (EU) entre moviments i rumors sobre aliances i candidatures per a 2027 en la capital
No és cap secret l’estreta amistat que la política (i les causes judicials) ha forjat entre l’exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra; l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, i la coordinadora general d’Esquerra Unida, Rosa Pérez. Este dimecres ho van tornar a demostrar.
Els tres dirigents van celebrar una de les seues ja cèlebres reunions, que són privades i discretes, encara que no secretes, i de les quals, a més, solen deixar algun testimoniatge gràfic. La qüestió és que esta, un dinar que es va celebrar a València, va ser la primera després que Mónica Oltra anunciara en el congrés d’Iniciativa que torna a la política activa i que es postula com a cartell electoral a l’alcaldia de València. Per tant, va ser de celebració, però també una anàlisi del futur.
Jorge Rodríguez, que va posar en marxa La Vall Ens Uneix com a escissió del PSPV, no ha sigut alié a estos moviments. No sembla accidental que fora ell qui en una entrevista va obrir el meló d’Oltra com a hipotètica candidata al Cap i Casal. Este dimecres va tornar a parlar-se de l’Ajuntament de València en eixe dinar, i de com poden confluir tant el retorn d’Oltra com els moviments de Jorge Rodríguez dins de la plataforma municipalista que secunda i que aspira a presentar-se en el màxim nombre de ciutats. Tot està molt verd i hi ha molts elements en joc, alguns irreconciliables, però han quedat a seguir en contacte durant el procés de maduració.
En els últims mesos, l’entorn de Mónica Oltra en Iniciativa ha tantejat amb el nucli polític d’Ontinyent la possibilitat que el moviment municipalista que encapçala l’alcalde d’Ontinyent poguera integrar-se d’alguna manera dins de la coalició que, des de la base de Compromís, haurà d’articular-se en els pròxims mesos amb vista a les eleccions de maig de 2027.
Durant la travessia d’Oltra va arribar a especular-se amb la possibilitat d’un “València Ens Uneix”, a imatge del partit de Rodríguez, en cas que l’exvicepresidenta trencara amb la seua organització. Això ja ha quedat descartat després del pas d’Oltra en el marc d’Iniciativa. La, de moment, aspirant a candidata dins de Compromís està més en el “què” que en el “qui”, però, per a Ontinyent, els companys de viatge en eixa confluència de totes les esquerres són un factor decisiu per a arribar a plantejar-se alguna classe de suport.
Després de tot, és a Ontinyent i a la Vall d’Albaida a on Rodríguez ha de defendre la seua “collita”, una àmplia majoria absoluta i l’acta de diputada provincial que ostenta Natàlia Enguix, i que li ha donat el control, de la mà del PP, de la Diputació de València. I allí, el “qui” és important: associar la marca Ens Uneix a una constel·lació de sigles en la qual també participen partits com Esquerra Republicana del País Valencià o Podem pot distorsionar la seua imatge a escala comarcal. I és que Rodríguez gaudix a la seua casa d’un suport electoral transversal, que sembla transcendir qüestions ideològiques.
En este sentit, els diferents elements en joc semblen difícils d’encaixar. Unió Municipalista és la plataforma paraigua que Rodríguez impulsa al costat del seu soci David García (Centrats en Nules). Estan arreplegant firmes per a portar a les Corts una iniciativa legislativa popular (ILP) per a rebaixar el llistó electoral al 3 % i presentar-se també a les autonòmiques. García va confirmar fa poc la voluntat que en 2027 també concórrega una llista pròpia independent en la ciutat de València.
I a tot això se suma que des de part de Compromís es veu amb desconfiança l’aliança que Ens Uneix manté esta legislatura amb el PP en la Diputació de València, fins i tot en els temps més complicats de Carlos Mazón.
Una equació, en definitiva, de difícil solució. Tant, que la manera en què Rodríguez podria fer costat a la seua amiga en la seua aventura per a ser alcaldessa podria ser, simplement, desvincular-se de tot projecte a les eleccions municipals de València, apunten fonts pròximes.
