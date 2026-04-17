Les famílies d’alumnes del CEIP Blasco Ibáñez denuncien l’aparició de xeringues en el pati i la “situació d’inseguretat” dels menors
Famílies del CEIP Blasco Ibáñez denuncien la falta de manteniment per part de l’Ajuntament, que ha derivat en l’aparició de xeringues en el pati i la inseguretat dels estudiants
Des que el passat 28 de gener, la borrasca Kristin va passar per la ciutat de València, la situació dels estudiants del Col·legi d’Educació Infantil i Primària Vicente Blasco Ibáñez, de la Malva-rosa, ha empitjorat. Ha sigut una concatenació de circumstàncies que va començar amb el temporal de principis d’any, les ratxes de vent del qual van acabar per derrocar part de la tanca fixa que delimitava el centre escolar.
La solució, que havia de ser temporal, va ser posar unes tanques, però de les mòbils, a uns metres del muret que delimita el centre. I fins ací la seguretat d’accés amb la qual compta el col·legi. Esta situació, que es prolonga des de fa quasi tres mesos, ha provocat la indignació de les famílies dels estudiants del centre escolar, que han enviat ja de manera particular, i esperaven remetre des de l’Associació de Famílies d’Alumnes este passat dijous, diversos comunicats a l’Ajuntament de València, sobre qui recauen les tasques de manteniment dels col·legis públics, per a mostrar les seues queixes sobre la falta “d’una tanca de protecció adequada. Esta carència és crítica, atesa la ubicació del centre, ja que facilita l’accés de persones alienes i el robatori de pertinences (bicicletes i patinets), fins i tot en horari escolar”, assenyalen a través del document al qual ha tingut accés Levante-EMV.
Este mesura provisional, expliquen les famílies, “ha deixat sense ús la zona d’esbarjo dels xiquets de 3 a 5 anys, privant-los del seu espai de joc, accessos naturals i, cosa que és més greu, de zones d’ombra, fet que obliga les famílies a extremar precaucions davant de l’exposició solar per falta d’infraestructures bàsiques”. Tant és així que des del centre mateix indiquen a les famílies que els xiquets i les xiquetes haurien d’utilitzar protecció solar (en forma de crema i gorres) per a evitar cremar-se.
“L’actuació des de la directiva del centre és impecable i s’hi involucra molt, el problema és que no hi ha manteniment per part de l’Ajuntament”, conta una mare d’alumnes a este periòdic. Segons declara esta veïna de la Malva-rosa, se’ls va comunicar que durant la Setmana Santa es farien les actuacions pertinents per a reposar la tanca caiguda, però han acabat les vacacions de Pasqua “i seguim igual”.
Perquè ja no és únicament el fet que s’allargue una solució provisional en el temps, és que “és molt fàcil colar-se saltant les tanques”, la qual cosa genera una sensació d’inseguretat molt notable entre la comunitat educativa. Tant és així que “el centre mateix ens aconsella deixar de portar bicis o patinets per si els roben, fins i tot en horari escolar”, explica esta dona.
Aparició de xeringues en el col·legi
Un dels aspectes que generen més inquietud entre estudiants, pares, mares i treballadors és l’aparició de “xeringues usades dins del pati escolar. Això suposa un perill imminent per a la integritat física i la salut dels menors, davant de la qual cosa no s’han pres mesures de vigilància o tancament eficaces”, assenyalen en l’escrit. “Abans apareixien pels voltants, però és que ara ja les trobes dins del col·legi”, es lamenta esta mare d’alumnes del CEIP Blasco Ibáñez. És tan senzill com saltar una tàpia de metre i mig d’altura aproximadament o directament llançar els objectes per damunt.
Es dona la circumstància que este cap de setmana se celebra l’Ironman 70.3 en la ciutat i ja s’ha instal·lat part del mobiliari urbà necessari per al transcurs de la prova que discorre per davant del centre. “Observem amb indignació com es destinen recursos i celeritat per al muntatge de l’esdeveniment Ironman enfront del col·legi, bloquejant accessos i situant urinaris públics enfront de la porta principal, mentres la seguretat del centre educatiu seguix desatesa”, conclouen en l’escrit.
