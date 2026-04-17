Col·laboració
Un restaurant centenari i una associació de Torrent s’unixen per a ensenyar i aprendre en tallers de cuina inclusius
El xef José Alba, de Casa La Curra, posa a la disposició d’Adisto els seus tallers de cuina i pastisseria, en què els participants elaboraran receptes i serviran de base per al calendari de 2027
L’entrega dels Premis Carta Poblament, el màxim guardó que atorga la ciutat de Torrent, el mes de novembre passat, va ser el moment en què va saltar l’espurna del projecte. Dos dels premiats de l’última edició, l’Associació de Discapacitats, Adisto, i el restaurant centenari Casa La Curra tenien clar que volien desenrotllar alguna acció conjunta.
Només era qüestió de temps i posar en comú inquietuds i idees. Prompte la idea va anar agafant forma de la mà del xef Jose Alba, que va posar a la disposició d’Adisto els seus tallers de cuina i pastisseria perquè estos foren molt més que tallers a on aprendre a cuinar.
Primer taller
La vesprada d’este dimecres 15 d’abril va tindre lloc el primer dels múltiples tallers de cuina i pastisseria pels quals podran passar els xics i les xiques de l’associació de persones amb discapacitat intel·lectual o del desenrotllament de Torrent. Pastís de formatge en dos varietats, amb iuzu i de xocolate, seria la primera elaboració amb la qual els usuaris d’Adisto feien valdre la seua passió per la cuina.
Calendari
Però el projecte no es limita a fer tallers de cuina, sinó que vol anar més enllà i demostrar que les persones amb discapacitat no tenen límits. A més, tota la documentació gràfica dels tallers serà la base per a realitzar el calendari 2027 d’Adisto, que també tindrà un receptari elaborat pel xef Jose Alba, de la reconeguda CasaLaCURRA.
Per a Jose Alba, “en estos tallers aprenem tots, no només les persones d’Adisto, sinó també els professionals de CasaLaCURRA, ja que les xiques i els xics d’Adisto tenen molt a ensenyar-nos”.
El president de l’associació, José María Fernández, expressava “l’orgull que un restaurant centenari i emblemàtic com CasaLaCURRA pose a la disposició de la nostra entitat les seues instal·lacions i el seu equip professional per a demostrar que les persones amb discapacitat no tenen límits”.
