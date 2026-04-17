València Basket
A tancar amb brillantor una enorme fase regular d’Eurolliga
Després de les victòries d’Olympiacos i Reial Madrid, València Basket està obligat a guanyar Dubai Basketball per a acabar segon la primera fase; en cas de perdre, acabaria tercer, també com a cap de sèrie
Pedro Martínez valora positivament el treball realitzat, però es mostra ambiciós per a acabar el més amunt possible: “És preferible quedar segons”
Per a Dubai, que recupera Musa respecte al partit del Roig Arena, és un partit “a vida o mort” pel play-in
Rafa Jarque
Després de 37 llargues i tremendament exigents jornades d’Eurolliga, València Basket tanca la fase regular, este divendres, a partir de les 20:00 hores, contra Dubai Basketball, i ho fa amb l’absoluta tranquil·litat d’haver completat el treball, però també amb l’ambició de quedar el més amunt possible dins del que està a la seua mà. L’equip taronja, després de la disputa dels partits de dijous, encara pot ser segon o tercer. En qualsevol dels casos, estarà en les rondes eliminatòries com a cap de sèrie. Un premi al gran acompliment de l’equip en este primer port del Tourmalet que és l’Eurolliga.
Hi havia una mínima opció de ser primers, però, per a això, Olympiacos havia de perdre este dijous, i no va fallar en la seua pròpia pista contra un Olimpia Milà sense res en joc. Descartada la primera plaça, el Reial Madrid, que també va guanyar el seu compromís contra l’Estrela Roja este dijous, amenaça la segona posició dels taronja, que tenen a la seua mà recuperar-la si s’imposen al Dubai. Els comptes són senzills per a València Basket: guanyar per a ser segons o perdre i ser tercers.
XLA, única baixa
Per a l’últim partit de fase regular, Pedro Martínez compta amb la seua plantilla al complet excepte el capità Xabi López-Arostegui, que este dijous encara no va completar l’entrenament amb el grup i ni tan sols viatjarà a Bòsnia amb la resta de l’equip mentres es continua recuperant de les molèsties.
Pedro Martínez, ambiciós, vol acabar el més amunt possible
Encara que es va mostrar satisfet amb el treball realitzat fins a la data en Eurolliga, Pedro Martínez no va amagar que l’objectiu és acabar el més amunt possible i que, per això, eixiran a guanyar contra el Dubai. “Volem quedar segons, perquè és preferible que quedar tercers. És impossible triar rival, no ho faríem, i, a més, hi ha moltíssimes variables que no depenen de nosaltres. No volem fer travesses”.
Sobre el partit i el rival, el tècnic taronja va afirmar que han preparat el partit amb la dificultat que entranya i destaca el factor incògnita que suposa el canvi d’entrenador de l’equip rival: “Ens agradaria guanyar-lo, però, com en tots els partits, es pot perdre. Hi ha un punt d’incògnita pel canvi d’entrenador, anem un poc sense saber l’impacte que tindrà el nou, però sí que sabem que tenen jugadors que estan francament bé”.
En la seua visita a l’Arena Husejin Smajlovic, València Basket no es trobarà un equip sense res en joc, ni de bon tros. El Dubai arriba a l’última jornada en l’onzena posició amb un 19-18 en el seu caseller, per la qual cosa està obligat a guanyar si vol tindre opcions de classificar-se per al play-in. Els taronja s’enfronten, per tant, a un equip per al qual el partit és un “tot o res”.
Un rival de molt de nivell amb Musa com a principal estrela
València Basket sap de sobres que no serà un partit fàcil i té com a gran avís el pimer partit entre els dos disputat esta temporada en el Roig Arena. Els taronja es van emportar el triomf en un igualadíssim 80-78 i van arribar a anar perdent de 10 punts en el tercer període. Taylor i Moore van liderar la remuntada en un partit en el qual no va poder participar De Larrea, pel bàndol taronja, però tampoc la principal estrela del Dubai, Dzanan Musa, a causa d’una lesió de genoll.
En els quatre partits que Dubai Basketball ha jugat a Bòsnia per la situació bèl·lica internacional que li impedix actuar de local en la seua pista, la targeta de Dzanan Musa és de 22 punts, amb un 57,1 % en tirs de dos i un 50 % en triples, un 23/27 en tirs lliures, 4 rebots, 5 assistències i 4,25 faltes rebudes per a 26 crèdits de valoració.
