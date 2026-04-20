Bancaixa viatja de Miró a Barceló en la seua pròxima gran exposició
Fundació Bancaixa i ABANCA exhibiran a València, a partir del 25 d’abril, una selecció d’art contemporani que inclou obres de Miró i Barceló, entre altres artistes destacats
La Fundació Bancaixa i ABANCA presentaran, a partir del 25 d’abril, l’exposició “Compromís amb l’art. De Miró a Barceló”, que reunirà a València una selecció de les obres d’art contemporani de les dos institucions.
La mostra, comissariada per Fernando Castro Flórez, plantejarà un diàleg entre les col·leccions d’ABANCA i de la Fundació Bancaixa en un recorregut per l’evolució de l’art durant els segles XX i XXI, des de les avantguardes històriques fins a les formes de la pintura contemporània.
L’exposició s’emmarca en la col·laboració entre Fundació Bancaixa i ABANCA, que va portar a presentar esta proposta en la seu d’Afundación a la Corunya l’octubre de 2025 i que ara es presenta en la capital valenciana amb un renovat conjunt d’obres seleccionades.
Entre els prop de 60 artistes representats figuren Picasso, Kandinsky, Juan Gris, Georges Braque, Sean Scully, Giorgio de Chirico, Cristina Iglesias, Eduardo Chillida, Joan Miró, Miquel Barceló, Manolo Valdés, Carmen Calvo, Soledad Sevilla, Miquel Navarro, José María Yturralde, Carlos Alcolea, Urbano Lugrís, Antón Lamazares, Manolo Millares, Francisco Leiro o Menchu Lamas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dani Fernández suspende 25 minutos el concierto en el Roig Arena tras sufrir una caída durante la actuación
- El gran partido a tres bandas en el Nou Mestalla: un estadio de fútbol, dos torres en suelo terciario y un polideportivo
- Dani Fernández sufre una caída en el Roig Arena de València y se rompe los ligamentos del hombro
- Cortes de tráfico en València este domingo por el Ironman: cerradas las entradas y salidas por el sur y el oeste
- “El boom de las caravanas ya pasó, ahora son una alternativa turística consolidada”
- Dos auditorías de Mazón al sector público del Botànic avalan su gestión
- Dani Fernández, operado 'con éxito' en València tras su caída en el Roig Arena
- El pueblo valenciano con mayor tasa migratoria: «En el colegio hay muchos niños y ya no quedan casas para alquilar»