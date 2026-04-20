D’un país que castiga l’homosexualitat a col·laborar en els Gay Games de València
El Cap i Casal reunix més de 500 voluntaris per a cobrir l’esdeveniment. Entre ells hi ha més de 55 ghanesos apuntats, malgrat que este país preveu penes de fins a cinc anys de presó per “donar suport” a l’homosexualitat
Falten només 67 dies per al començament dels Gay Games de València. La dotzena edició d’este esdeveniment esportiu multitudinari i celebratori de la diversitat sexual comença a prendre forma. Fins a la data s’han registrat més de 8.500 participants, de manera que les inscripcions quan falten dos mesos per als jocs ja doblen les de l’edició anterior, disputada simultàniament a Hong Kong i Guadalajara —Mèxic—. Per a la cita valenciana, el major nombre d’inscripcions correspon a esportistes dels Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, el Canadà o Austràlia.
Així mateix, l’Oficina del Voluntariat dels Gay Games València ha reunit 520 voluntaris per a cobrir la celebració dels jocs, que se celebraran del 27 de juny al 4 de juliol de 2026. Este voluntariat rebrà formació sobre l’estructura esportiva de la ciutat, cada esdeveniment esportiu, les tasques concretes a realitzar i una formació complementària orientada a millorar la visibilitat i l’acceptació de les persones que integren la comunitat LGTBIAQ+.
Quant al perfil de les persones voluntàries registrades fins a la data, l’edat mitjana és de 41 anys amb un nivell avançat de castellà i anglés. La distribució per nacionalitat amaga una sorpresa. A l’alta participació espanyola (54 %) li seguixen països com Ghana (11 %), França (9 %) i els EUA (4 %). El 22 % restant correspon a altres nacionalitats, la qual cosa reflectix la diversitat internacional en la comunitat de voluntariat de la XII edició dels jocs.
Sorprén la dada, perquè el segon país que més voluntaris aporta, Ghana, amb més de 55 inscrits per a ajudar en els jocs de la diversitat, té una de les lleis anti-LGTBIQ+ més restrictives del món. El projecte de llei sobre drets sexuals humans i valors familiars, aprovat pel parlament ghanés el febrer de 2024, preveu penes de fins a tres anys de presó per mantindre relacions homosexuals i de fins a cinc anys per “promoure” o “donar suport” a l’homosexualitat, vetant així els activistes i les organitzacions de drets humans que treballen en el país africà. Des de l’organització encara no poden precisar si este contingent de voluntaris disposats a desafiar el seu país d’origen arribarà mitjançant visat o ja està assentat a Europa —a València hi ha censats uns 300 ghanesos—.
Quant a les fórmules de col·laboració destaquen quatre principals línies de voluntariat: la col·laboració des de la xarxa d’instal·lacions esportives municipals, el suport en els esdeveniments de caràcter més cultural, els punts d’informació per als participants i, finalment, la coordinació administrativa de l’esdeveniment, centrada en l’entrega d’acreditacions i welcome pack als participants.
“Les persones voluntàries són l’ànima dels esdeveniments esportius en esta ciutat perquè són els qui fan possible que estes cites se celebren de manera organitzada, àgil i coordinada”, ha explicat la regidora d’Esports i Igualtat, Rocío Gil. “Els 520 voluntaris és una xifra il·lusionant que ens conviden a continuar treballant en la captació de voluntariat local, nacional i internacional, especialment en este sprint dels últims tres mesos abans dels jocs”.
El procés per a apuntar-se i col·laborar continua obert a través de la web oficial dels Gay Games València 2026.
