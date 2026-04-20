Guardamar, Daimús, Bellreguard, Miramar i Piles preparen una carrera que passarà pels cinc municipis
Se celebrarà a principis de l’any 2027 per a donar visibilitat als pobles costaners del sud de la comarca i dinamitzar el turisme fora de la temporada
Tindrà un caràcter solidari a favor de la investigació de la síndrome d’Angelman, una malaltia rara
Els ajuntaments de cinc municipis costaners de la Safor, Guardamar de la Safor, Daimús, Bellreguard, Miramar i Piles, preparen una carrera de fons amb l’objectiu d’unir esport, promoció turística, visibilitat i solidaritat.
La carrera, que serà circular, se celebrarà a principis de l’any que ve. Representants dels cinc municipis es van reunir recentment per a establir les línies bàsiques de col·laboració i coordinació.
El component solidari serà un dels eixos centrals de la iniciativa. Part de la recaptació anirà a impulsar la investigació de la síndrome d’Angelman. Es tracta d’un trastorn neurogenètic poc freqüent que afecta aproximadament una de cada 15.000 persones a tot el món. Té l’origen en una alteració genètica en el cromosoma 15, que impedix la producció correcta de la proteïna UBE3A, essencial per al funcionament del cervell.
En la comarca la patix Pau, un xiquet de Bellreguard. El mes de març passat, amb motiu del Campionat d’Espanya Absolut d’Atletisme a València, en el qual va competir Quique Llopis, es va organitzar una acció solidària en la qual es van recaptar 900 euros. L’objectiu és continuar impulsant esta causa, amb la col·laboració de la família i dels ajuntaments.
Amb este esdeveniment esportiu, segons van informar a través d’un comunicat, “els municipis implicats fan un pas avant en la cooperació comarcal, apostant per una iniciativa conjunta que reforça els vincles entre pobles i contribuïx a dinamitzar el territori més enllà de la temporada estival”.
Suscríbete para seguir leyendo
