Les oficines de Correus, la Seguretat Social i les ONG comencen a València a atendre migrants per a la seua regularització
El termini de sol·licitud es va obrir el 16 d’abril i tant la via telemàtica com la presencial romandran obertes fins al 30 de juny
M. Ros/J. Roch
Les oficines de Correus, de la Seguretat Social i ONG comencen este dilluns a atendre presencialment migrants per a tramitar la regularització extraordinària aprovada pel Govern.
Les cites presencials es gestionen en més de 370 oficines de Correus, més de 60 oficines de la Seguretat Social i cinc oficines d’Estrangeria situades a Madrid, Alacant, València, Almeria i Múrcia.
Des del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions han insistit que no s’atendrà sense cita prèvia i que s’han habilitat franges horàries específiques per a evitar interferències amb la resta de tràmits, que continuaran desenrotllant-se amb normalitat en estes oficines.
Les sol·licituds podran presentar-se de dilluns a divendres en els horaris següents:
- en les oficines de la Seguretat Social, de 16:00 a 19:00 hores;
- en Correus, de 8:30 a 17:30 hores;
- i en les oficines d’Estrangeria, de 16:00 a 19:00 hores.
Com sol·licitar cita prèvia?
A través del portal de regularització del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, mitjançant Cl@ve, es pot triar oficina, data i hora per a demanar cita prèvia.
Els qui no disposen de sistema Cl@ve poden consultar els requisits per a obtindre’l o demanar a una altra persona que sí que tinga accés a este servici que sol·licite la cita en el seu nom.
També és possible demanar cita prèvia mitjançant un formulari web. En este cas, no es podrà triar ni l’oficina ni la data, ja que s’assignarà l’opció més pròxima en funció de les dades facilitades.
Una altra via per a sol·licitar cita és telefonar al 060, amb atenció en espanyol. L’horari és de 09:30 a 14:00 hores i de 16:30 a 19:30 hores, de dilluns a divendres.
Les comunicacions posteriors es faran preferentment per la mateixa via utilitzada per a iniciar la sol·licitud. Per això, es recomana omplir amb especial atenció les dades personals i de contacte —telèfon, correu electrònic i adreça postal— en el moment de la petició. En cas de representació, les notificacions es dirigiran al representant.
Requisits
Podran acollir-se a esta regularització els estrangers que estiguen en una d’estes dos situacions: haver sol·licitat protecció internacional a Espanya abans de l’1 de gener de 2026 o estar en situació administrativa irregular i haver arribat a Espanya abans d’eixa mateixa data.
El termini de sol·licitud es va obrir el 16 d’abril, coincidint amb l’inici de la tramitació telemàtica i del sistema de cita prèvia per a l’atenció presencial. Tant la via telemàtica com la presencial romandran obertes fins al 30 de juny.
Suscríbete para seguir leyendo
