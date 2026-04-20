Maffeo, un desig que es convertix en “enemic” del València CF
Demichelis ha aconseguit una millor versió del lateral dret, que té l’equip de Mestalla com el seu pròxim rival per la salvació
Pablo Leiva
Maffeo és un d’eixos jugadors que no passen desapercebuts. Per a bé o per a mal. Una mescla de caràcter anàrquic, de potència, força i de bon peu, que, a més, combina amb una bona faena defensiva. Amb alts i baixos, Maffeo és un futbolista que en els últims anys ha estat en el radar de molts equips, inclòs el València, que el té en la llista de cara a este pròxim estiu, com ja el va tindre el curs passat, encara que en estos moments se’n va de preu. Amb eixe context, el lateral dret apunta com un dels hòmens als quals Matarazzo ha reactivat per molts motius, cosa que tractarà de mostrar un Maffeo que passa de vell desig valencianista a un d’eixos “enemics” per la salvació.
El València CF té en el lateral dret una de les seues grans preocupacions de cara a la pròxima temporada. Enguany s’ha observat com un autèntic desastre la confecció de plantilla en eixe perfil. Primer, perquè els dos anys a Foulquier han acabat sent un problema, i, segon, perquè Thierry, en el seu últim any de contracte, està lluny de ser fiable físicament. Per això, el cara a cara contra el Mallorca resulta encara més curiós si cap i és que l’equip balear té sobre la gespa un d’eixos jugadors que agraden, que encaixa i que, no obstant això, se’n va de preu. Almenys de moment, ja que li queda un any més de contracte i eixa pot ser una clau per a desbloquejar la seua possible eixida.
El partit, això sí, està marcat per moltes més coses que el cara a cara amb Maffeo, un dels hòmens d’una línia de quatre en la qual Mojica, Valjent i Raíllo eren els seus companys habituals, però que en els últims temps ha canviat a vegades. En l’últim duel, sense anar més lluny, no va conviure amb cap dels dos centrals habituals. Raíllo per lesió i Valjent per sanció. Això sí, el duel no va poder anar millor amb Mascarell-David López arrere, una dupla que va deixar la porteria a zero. En el centre del camp, Darder s’ha fet el cap, cosa que li va costar amb Arrasate, acompanyat per Morlanes i Samú Costa, per a comptar amb Pablo Torre per davant i la parella Zito Luvumbo-Muriqi dalt.
Altres “desitjats” a Mestalla pel València CF
L’onze titular del Mallorca compta amb altres jugadors que van sonar amb força per a recalar a Mestalla fa no tant. El primer d’ells és Omar Mascarell. L’exjugador del Schalke i Elx, entre altres, va estar en l’agenda valencianista en diverses ocasions en el passat més pròxim. A Mallorca ha tingut moments de més presència i importància i d’altres sent un jugador més número 12, però la seua professionalitat està fora de tot dubte. Enguany té en el duel contra l’Elx un dels grans partits del curs amb un golàs i una assistència que poden valdre la salvació a final de curs.
En el centre del camp hi ha dos noms més que encaixaven i que en estos moments li donarien moltes coses a l’equip comandat per Corberán. Un futbolista com Samú Costa genera un sistema per ell mateix. No és tan posicional com un pivot, però és un jugador que abasta camp, que roba, que té bona passada després de robatori i que li dona molt de caràcter i múscul a un centre del camp d’un equip d’eixa zona de la taula. De fet, està sense problemes per a un equip més pròxim a Europa. En la medul·lar també hi ha un Darder imparable des de l’arribada de Demichelis. Més present en el joc, més recognoscible a eixa etapa de l’Espanyol i amb més influència global. Va sonar per al València amb Javi Gracia en la banqueta, però no es va atacar la seua arribada.
Finalment, el curs passat va arribar Copete procedent de Palma, però Valjent, en 2020, també és un altre d’eixos jugadors que han estat en el radar del València CF en l’última etapa. Un futbolista que amb Raíllo han format una d’eixes parelles més que recognoscibles en el futbol espanyol.
