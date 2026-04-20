Gestió urbanística
Montcada haurà de pagar 1.000.000 d’euros per la gestió del PP en l’empresa PEMSA, segons una sentència
L’alcaldessa, Amparo Orts, lamenta que els veïns assumisquen el pagament milionari, derivat de decisions de l’etapa del Partit Popular en l’empresa pública PEMSA
L’Ajuntament de Montcada haurà d’assumir el pagament d’1.000.000 d’euros en compliment d’una sentència judicial ferma vinculada a la gestió de l’empresa pública Promoción Económica de Moncada, SA (PEMSA) durant l’etapa de govern del Partit Popular. Segons ha informat el consistori, els fets es remunten a operacions realitzades entre 2010 i 2013 sobre parcel·les municipals sota el mandat de l’exalcalde Juan José Medina. L’abonament es portarà al ple ordinari d’abril.
La resolució, revelada pel Govern PSPV-Compromís, obliga ara el consistori a fer front a les conseqüències econòmiques d’un cas que arrossega més d’una dècada de recorregut judicial. Des de l’actual equip de govern subratllen que es tracta d’un pagament derivat de decisions adoptades en mandats anteriors i emmarquen esta obligació com una “herència” de l’antiga gestió de PEMSA.
La venda i hipoteca de parcel·les en el polígon
El cas de Pemsa es va produir després de la venda per part de l’empresa de sis parcel·les d’un total de 27.602 m² de terrenys municipals a empresaris de la localitat del polígon industrial Moncada III entre desembre de 2010 i gener de 2012. Unes parcel·les que després es van hipotecar, al costat d’unes altres, en la sol·licitud d’un préstec a Bankia que va subscriure Pemsa el 3 de desembre de 2013. En total, Pemsa va obtindre 1,143 milions d’euros en estes operacions. Cal recordar que la Fiscalia de València va obrir, en 2015, diligències d’investigació penal contra l’empresa municipal per gravar en 2013 amb una hipoteca les citades parcel·les malgrat que les havia venudes prèviament i, per tant, no eren seues. Els empresaris van exigir la devolució dels diners. Posteriorment, l’octubre de 2022, l’Audiència de València va absoldre l’exalcalde de Montcada, Juan José Medina, i l’exgerent de l’empresa pública municipal Pemsa (Promoción Económica de Moncada, SA), José Ignacio Oreo Lillo, dels delictes d’estafa i prevaricació pels quals van ser jutjats.
L’alcaldessa Orts: és “la conseqüència directa de la gestió del PP”
No obstant això, ara arriben les repercussions econòmiques d’aquells anys, segons ha avançat el Govern que presidix l’alcaldessa de Montcada, la socialista Amparo Orts, que ha assenyalat que la sentència “és la conseqüència directa de la gestió del PP”, i ha lamentat que “els veïns i les veïnes de Montcada han d’assumir el pagament d’un milió d’euros que no respon a cap inversió, ni a cap millora, ni a cap necessitat actual”.
L’alcaldessa ha afegit que “el que hui estem pagant és el resultat directe de com es va governar Montcada durant anys”. En este sentit, ha sigut especialment crítica amb l’intent de desviar el focus: “El preocupant no és només el que van fer, sinó que ara intenten actuar com si no haguera passat res. No és seriós”. En este punt, des del Govern han indicat que és “especialment greu que alguns dels responsables polítics d’aquella etapa, com l’aleshores portaveu del PP Jesús Gimeno Alcañiz, continuen hui en la vida pública local llançant crítiques buides a la gestió municipal, sense assumir cap responsabilitat per les seues decisions i les repercussions” sobre els ciutadans de Montcada.
Diners que deixen de destinar-se a servicis en la ciutat
En la mateixa línia, el vicealcalde, Álvaro Gonzalvo, ha advertit que eixa quantitat deixa de poder destinar-se a servicis bàsics, manteniment urbà, seguretat o polítiques socials. “Estem parlant de recursos que podrien destinar-se a neteja, manteniment de carrers, seguretat o polítiques socials, i que ara es perden a conseqüència de decisions que mai degueren prendre’s”, ha afirmat.
El Govern municipal de PSPV-Compromís sosté, però, que l’Ajuntament podrà afrontar este desemborsament sense posar en risc la prestació de servicis públics. L’equip de govern assegura que la situació econòmica actual del consistori permet atendre esta obligació judicial “sense comprometre el funcionament dels servicis públics ni el full de ruta marcat per a la ciutat”, gràcies a l’estabilitat financera i als pressupostos més alts de la història recent del municipi.
El cas torna a situar en l’agenda política local una de les etapes més controvertides de l’empresa pública PEMSA, una dècada després dels fets que van donar origen al procediment. Amb esta sentència, Montcada haurà de tancar ara un dels episodis judicials amb més impacte econòmic per a les arques municipals en els últims anys.
