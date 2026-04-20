Educació
El PP valencià demana que els universitaris d’ensenyances artístiques superiors puguen optar a les beques d’intercanvi
Els populars presenten una proposició no de llei per a instar la ministra Diana Morant a garantir “la igualtat d’oportunitats” per a tot l’alumnat que s’apunta a l’intercanvi universitari
La beca Luisa de Medrano, per exemple, permet obtindre fins a 900 euros al mes per a facilitar la mobilitat estudiantil
Els estudiants universitaris que facen un intercanvi poden accedir a beques com la Luisa de Medrano, que els permet obtindre fins a 900 euros al mes per a facilitar l’intercanvi a altres centres nacionals. No obstant això, des del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) denuncien que estos procediments deixen fora l’alumnat d’ensenyances artístiques superiors —música, dansa, art dramàtic, disseny o arts plàstiques—, que no té les mateixes oportunitats que la resta de l’alumnat. La petició la farà a través d’una proposició no de llei, que han presentat en les Corts Valencianes, amb la qual volen instar la ministra Diana Morant, la valenciana responsable de les universitats, a garantir la igualtat d’oportunitats entre tot l’alumnat d’educació superior.
“L’actual redacció de moltes convocatòries limita el seu abast als estudis universitaris —assegura la portaveu d’universitats dels populars, Lola Roch— i deixa fora de facto estos estudiants, malgrat que compten amb titulacions de grau i màster plenament reconegudes en el sistema educatiu”.
Segons Roch, esta exclusió genera una “desigualtat injustificada” entre l’alumnat, perquè “cursen estudis superiors en igualtat de nivell acadèmic, però no reben el mateix tracte en l’accés a ajudes públiques”. Per això, la proposició no de llei demana a l’executiu “garantir que tota normativa, programa o convocatòria en matèria d’educació superior incloga expressament estes ensenyances”.
Més de 20.000 alumnes
Les ensenyances artístiques representen un ampli percentatge dels estudis universitaris a la Comunitat Valenciana, ja que compten amb més de 20.000 alumnes en els diferents centres, tant públics com privats. “Des de la Comunitat Valenciana, amb una àmplia tradició en ensenyances artístiques superiors, defenem que cap estudiant quede arrere per un buit normatiu que establix el Govern d’Espanya i sol·licitem la seua immediata inclusió”, conclou Roch.
- Dani Fernández suspende 25 minutos el concierto en el Roig Arena tras sufrir una caída durante la actuación
- El gran partido a tres bandas en el Nou Mestalla: un estadio de fútbol, dos torres en suelo terciario y un polideportivo
- Dani Fernández sufre una caída en el Roig Arena de València y se rompe los ligamentos del hombro
- Cortes de tráfico en València este domingo por el Ironman: cerradas las entradas y salidas por el sur y el oeste
- “El boom de las caravanas ya pasó, ahora son una alternativa turística consolidada”
- Dos auditorías de Mazón al sector público del Botànic avalan su gestión
- Dani Fernández, operado 'con éxito' en València tras su caída en el Roig Arena
- El pueblo valenciano con mayor tasa migratoria: «En el colegio hay muchos niños y ya no quedan casas para alquilar»