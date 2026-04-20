Sagnia en Ford Almussafes: perd quatre models en tres anys i prop de 91.000 unitats
La planta valenciana de la firma estatunidenca és una de les fàbriques d’Espanya que més vehicles ha deixat de fabricar en els últims cinc anys
Ha passat de cinc línies a mantindre’s només amb el Kuga
El president de Ford Europa, Jim Baumbick, visitarà la planta d’Almussafes dijous que ve. Una visita que la plantilla feia mesos que esperava i que està destinada a marcar un punt d’inflexió en el futur de la factoria valenciana. Almussafes fa dos anys que està a l’expectativa que se li assigne un nou model que garantisca la seua continuïtat. Baumbick arriba a Almussafes en el pitjor moment de la planta, amb només 98.500 vehicles fabricats en 2025. És, a més, una de les plantes que més cotxes ha perdut a Espanya en els últims anys.
Ford Almussafes ha passat en tot just tres anys de ser una planta amb una gamma diversificada a sostindre’s amb un únic model. Entre 2022 i 2024, la factoria valenciana va anar apagant una a una diverses línies històriques: primer el Mondeo, després els monovolums S-Max i Galaxy, i, finalment, Connect. Actualment, el Kuga és l’únic vehicle que continua eixint de les seues instal·lacions, mentres la plantilla espera la confirmació del nou model multienergia promés per a 2027.
La seqüència ha sigut ràpida. El Mondeo va deixar de fabricar-se a finals de març de 2022. Un any després, l’abril de 2023, Ford va avançar el final dels S-Max i Galaxy, dos models que encara continuaven formant part del catàleg d’Almussafes i que ajudaven a repartir la càrrega de treball de la planta. El colp següent va arribar l’abril de 2024 amb la fi de la producció de la Transit Connect, de manera que la factoria va quedar ja concentrada en el Kuga.
Models i volum
La pèrdua d’activitat no es mesura només en noms propis, sinó també en volum. Almussafes va fabricar 245.560 vehicles en 2022. En 2023, amb el Mondeo ja fora de la cadena i amb S-Max i Galaxy en la recta final, la producció va baixar a 219.599 unitats. Per a 2024, ja sense eixos turismes i amb la Connect acomiadant-se, va tancar en 120.127 vehicles, dels quals 103.488 corresponien al Kuga i 16.639 a la Transit. En 2025, va tancar amb 98.500 unitats, la seua pitjor dada històrica.
Amb estes eixides de models, la fàbrica de Ford a Almussafes va ser de les plantes d’Espanya que més cotxes ha deixat de produir en els últims anys, només per darrere de Nissan a Barcelona i Stellantis a Madrid i Saragossa. Nissan va tancar les portes a Barcelona en 2021 amb una fabricació de 394.000 unitats. Stellantis va deixar de muntar a Madrid i Saragossa 216.554 unitats en quatre anys. Renault, per la seua banda, va deixar de fabricar el Kadjar, que es va quedar en 85.600 unitats. Mentres, Volkswagen va perdre les més de 36.000 unitats del Polo a Navarra en 2024. En el conjunt nacional, Espanya ha perdut 12 models de cotxes en cinc anys, amb una mitjana de 300.000 unitats a l’any.
Almussafes es va acomiadar del Mondeo amb 10.943 unitats en el seu últim any de fabricació; l’exercici anterior a la seua eixida només va firmar 8.512 unitats de l’S-Max; mentres que del Galaxy es van fabricar tan sols 6.152 unitats en la prèvia a la seua eixida d’Almussafes. Amb les 65.299 unitats que es van fabricar de la Transit Connect en el seu últim any a València, la planta d’Almussafes va perdre un total de 90.906 vehicles.
Així, entre 2022 i 2024 van desaparéixer de manera escalonada el Mondeo, l’S-Max, el Galaxy i la Connect, la qual cosa es va traduir en el fet que la producció total es reduïa pràcticament a la mitat. L’ajust també ha estat condicionat per la demanda, els calendaris i les parades, però la magnitud del descens sí que reflectix el buit que han deixat els cotxes retirats.
El pes del Kuga
Ja en 2022, la planta treballava amb uns 1.400 vehicles al dia i el Kuga concentrava la major part del volum, amb 887 unitats diàries, seguit de la Transit Connect, amb 405; l’S-Max, amb 72, i el Galaxy, amb 36. Fins a abril d’eixe mateix any, el Mondeo també seguia en cartera. Aquella combinació mostrava una fàbrica encara plural. Quatre anys després, la imatge és molt distinta: un únic model, parades programades i una plantilla pendent de la següent adjudicació industrial.
Actualment, la fàbrica valenciana viu a l’espera d’eixe nou capítol. La planta manté jornades de parada per l’ERTO Red i continua sense conéixer encara quin serà el model que Ford preveu adjudicar-li per a 2027, amb la referència de 300.000 unitats anuals anunciada en 2024, fa ja dos anys.
- Dani Fernández suspende 25 minutos el concierto en el Roig Arena tras sufrir una caída durante la actuación
- El gran partido a tres bandas en el Nou Mestalla: un estadio de fútbol, dos torres en suelo terciario y un polideportivo
- Dani Fernández sufre una caída en el Roig Arena de València y se rompe los ligamentos del hombro
- Cortes de tráfico en València este domingo por el Ironman: cerradas las entradas y salidas por el sur y el oeste
- “El boom de las caravanas ya pasó, ahora son una alternativa turística consolidada”
- Dos auditorías de Mazón al sector público del Botànic avalan su gestión
- Dani Fernández, operado 'con éxito' en València tras su caída en el Roig Arena
- Más de 20.000 personas reivindican el futuro del valenciano en la 'Trobada' de la Ribera