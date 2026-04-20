La terra tremola a Vallada i Ontinyent: algú ha notat alguna cosa?
L’Institut Geogràfic Nacional ha detectat dos terratrémols a Vallada i Ontinyent durant la matinada, un de tres graus i un altre d’1,5, els dos en l’escala Richter
Tot ha ocorregut esta passada nit. L’Institut Geogràfic Nacional (IGN) ha detectat dos terratrémols en les poblacions de Vallada i Ontinyent. “Acabe de notar un terratrémol o tremolor fort a Ontinyent cap a la 01:52 h. Algú ha notat alguna cosa?”, escriu un veí de la capital de la Vall d’Albaida en la xarxa social Facebook. En localitats pròximes, com Aielo de Malferit, també s’ha deixat sentir el xicotet moviment sísmic.
No obstant això, el terratrémol registrat a Vallada ha sigut més fort. Així, les dades oficials constaten que s’ha registrat una magnitud de tres graus en l’escala Richter a la 1:52 h del matí i a tres quilòmetres de profunditat. A Ontinyent, per la seua banda, es constata un xicotet terratrémol d’1,5 graus en l’escala Richter a les 2:13 h del matí i a dos quilòmetres de profunditat. Els dos moviments sísmics s’han detectat en un xicotet lapse de temps.
Què és un terratrémol?
No és la primera vegada que es localitzen esta classe de fenòmens a la Vall d’Albaida. Encara que sí que és més rar que se solapen en un període curt de temps o que —com sembla el cas— siguen notats per la població. L’IGN aclarix en la seua pàgina web que “un terratrémol consistix en l’alliberament sobtat de l’energia acumulada en l’escorça terrestre en forma d’ones que es propaguen en totes les direccions”.
“El punt a on un terratrémol s’inicia es denomina focus o hipocentre i pot estar a molts quilòmetres cap a l’interior de la terra (màxim, uns 675 quilòmetres, límit elàstic de ruptura del material). El punt de la superfície damunt del focus es denomina epicentre”. Els experts també exposen que les cotes registrades en els terratrémols d’Ontinyent i Vallada —1,5 i 3 graus en l’escala Richter— són molt febles, per la qual cosa és rar que siguen notades per la població.
Suscríbete para seguir leyendo
