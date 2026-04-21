Llíria impulsa “Finestres que parlen”: un projecte expositiu per a conscienciar sobre l’assetjament sexual en el treball
L’alcalde de Llíria, Paco Gorrea, destaca la importància d’iniciatives com esta per a construir una societat més justa i igualitària, que involucren la joventut
L’Ajuntament de Llíria, mitjançant la Regidoria d’Igualtat, ha posat en marxa el projecte “Finestres que parlen”, una proposta de sensibilització centrada especialment en la joventut per a donar visibilitat a l’assetjament sexual en l’entorn laboral i contribuir a la seua prevenció.
La iniciativa es presenta com una instal·lació expositiva en l’Espai Jove, composta per cinc “finestres” que recreen situacions reals d’assetjament. Cada una s’acompanya de dades estadístiques i explicacions accessibles, amb el propòsit de convidar a la reflexió i fomentar relacions basades en el respecte i la igualtat.
“Visibilitzar conductes”
La regidora d’Igualtat, Reme Tordera, ha subratllat que el projecte “sorgix amb la intenció de visibilitzar conductes que sovint es normalitzen, però que constituïxen assetjament. Només si les identifiquem, podrem eliminar-les”.
Així mateix, l’alcalde de Llíria, Paco Gorrea, ha destacat que “esta classe d’iniciatives són fonamentals per a construir una societat més justa i igualitària, ja que impliquen especialment la joventut en la prevenció de la violència de gènere”.
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