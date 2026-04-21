Masymas Supermercados creix un 4,3 % en 2025 i factura 440,3 milions d’euros
La cadena valenciana destina 15 milions a obertura i reformes i expandix la secció cuina en els seus establiments
Masymas Supermercados, ensenya de Juan Fornés Fornés, SA, va tancar l’exercici 2025 amb una facturació de 440,3 milions d’euros (vendes amb IVA), la qual cosa suposa un creixement del 4,3 % respecte a l’any anterior. En volum, la companyia va registrar un increment del 3 %, segons ha informat hui en un comunicat.
La cadena valenciana va tancar 2025 amb 115 supermercats en tota la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia, inclosos 45 establiments sota l’ensenya masymas basic (botigues de menys grandària). En conjunt, la mercantil ocupa 2.763 persones.
Inversió
Durant 2025, la companyia va destinar 15 milions d’euros a obertures i reformes de botigues. En este període, va inaugurar nous supermercats a Dénia i a Las Torres de Cotillas (Múrcia), a més d’escometre la reforma integral d’un establiment a Sant Vicent del Raspeig. Esta inversió s’ha traduït també en una evolució del model de botiga, amb la secció cuina ja implantada en 28 supermercats després de sumar tres incorporacions noves en 2025, i amb el taulell de peix en safata present en 23 establiments.
La companyia va elevar fins a 1,7 milions d’euros la seua inversió en mesures contra el malbaratament alimentari, com la gestió ajustada de comandes, la millora contínua de processos interns o l’aplicació de descompte del 30 % en productes pròxims a la data de consum preferent, la qual cosa va permetre evitar la pèrdua de 2.400 tones d’aliments en 2025. A més, va reforçar el seu compromís social amb la donació de 700 tones d’aliments mitjançant la col·laboració amb 35 entitats locals. L’exercici també va estar marcat per l’apagada d’abril, que va afectar directament 70 botigues i va obligar a la retirada i destrucció preventiva de més de 60 tones de producte.
Obertures
Quant a fidelització, els clients de masymas han estalviat un total de 4,5 milions d’euros amb la targeta client, fins a 227.000 llars. Entre les previsions per a 2026, Juan Fornés Fornés, SA invertirà 15 milions d’euros, dirigits, entre altres, a la inauguració de dos establiments nous, un a Calp i un altre a Sueca, i d’una reforma integral al Grau de Castelló.
