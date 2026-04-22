Cullera rep 111.000 € per a costejar la reparació de la muralla del castell que va assumir després de la dana
El Fons de Solidaritat Europeu compensa les obres d’emergència executades en un dels elements patrimonials més emblemàtics de la ciutat
Cullera rebrà una injecció econòmica de 111.319 euros procedent del Fons de Solidaritat de la Unió Europea (FSUE) per a fer front als danys ocasionats per la dana de 2024 en la muralla del castell, una actuació que permetrà alleugerir l’esforç econòmic assumit pel consistori després de l’episodi meteorològic.
L’ajuda, comunicada pel Ministeri d’Hisenda, s’emmarca en la mobilització extraordinària de recursos aprovada pel Parlament Europeu per a pal·liar les conseqüències de desastres naturals en diferents territoris del continent. En el cas de la Comunitat Valenciana, les inundacions van ser catalogades com a “catàstrofe natural greu”, la qual cosa ha permés activar este instrument financer europeu.
A Cullera, els fons serviran per a compensar els treballs d’emergència que l’Ajuntament va executar després del temporal, centrats en la recuperació del llenç oriental i la torre cantonera del primer albacar de la muralla del castell. Es tracta d’una de les estructures defensives més rellevants del conjunt històric local, la deterioració de la qual va obligar a una intervenció urgent per a garantir-ne l’estabilitat i la conservació.
Les obres, que van concloure l’abril de 2025, van ser assumides inicialment amb recursos municipals davant de la necessitat d’actuar amb rapidesa per a evitar una major deterioració del monument. Ara, amb l’arribada d’este finançament europeu, el consistori podrà compensar part d’eixe desemborsament.
La sol·licitud per a activar l’FSUE va ser tramitada pel Govern d’Espanya el gener de 2025, després de declarar la Comunitat Valenciana com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil. Posteriorment, les institucions europees van donar llum verda a la concessió d’ajudes per als territoris damnificats.
Des de l’Ajuntament de Cullera valoren positivament esta resolució, ja que consideren que suposa “un suport institucional” tant per al municipi com per al conjunt de localitats afectades per la dana. Així mateix, destaquen que estes ajudes permeten avançar en la recuperació del patrimoni històric i de les infraestructures danyades per un dels temporals més intensos registrats a la Comunitat Valenciana en els últims anys.
El castell de Cullera i el seu sistema defensiu constituïxen un dels principals atractius turístics i culturals de la localitat, per la qual cosa la seua restauració ha sigut considerada prioritària dins de les actuacions d’emergència després del temporal.
Suscríbete para seguir leyendo
