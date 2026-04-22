Infraestructures
El Govern encarrega el sistema d’alerta primerenca de la CHX que va faltar en la dana
Una UTE desenrotllarà el sistema nou, amb un termini d’execució de dos anys, per a completar el sistema pilot ja vigent
El Govern central ha adjudicat el contracte per al disseny i per a l’explotació del sistema d’alerta primerenca (SAP) davant del risc d’inundacions en la conca del Xúquer. La Direcció General de l’Aigua del Ministeri de Transició Ecològica ha materialitzat l’encàrrec a una UTE formada per Aquatec, Cubit i Hyds, que hauran de dur a terme l’evolució tecnològica i l’explotació d’este sistema que vol implementar la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) i que no existia el 29 d’octubre de 2024, quan la dana va assolar desenes de municipis en la província de València.
El contracte, adjudicat per un import de 957.440,96 euros (IVA inclòs) davant d’un pressupost base de licitació d’1,52 milions d’euros, busca “millorar el coneixement del comportament hidrològic de la conca i disposar de ferramentes que permeten fer previsions sobre la possible evolució de cabals en rius i que integren informació meteorològica, hidrològica i de gestió d’embassaments en un entorn comú d’anàlisi”. Així mateix, permetrà disposar de més i millor informació per a la gestió del sistema hidràulic, a més de facilitar la coordinació entre administracions i donar suport a la presa de decisions davant d’episodis d’avingudes.
El Ministeri va llançar la licitació el mes de setembre, quasi un any després de la dana, i, segons figura en els plecs de contractació, els treballs per a posar en marxa el sistema d’explotació del SAP s’estimen en dos anys des de l’inici del contracte (prorrogable fins a un tercer any). Fins aleshores no es preveu que estiga operant el programari a ple rendiment, i l’executiu central destaca que es desenrotllarà de manera progressiva, incorporant funcionalitats per fases fins a assolir-ne la plena operativitat.
Però la veritat és que el projecte no partix de zero. En el marc de les obres d’emergència després de la dana ja es va desenrotllar un projecte pilot en el barranc de Poio, el riu Magre i la conca vessant a l’embassament de Buseo que ha permés millorar la capacitat predictiva utilitzant dades meteorològiques en temps real i generant previsions de cabals a curt termini. El contracte adjudicat el mes de novembre per la Confederació reconeixia “la necessitat urgent de disposar de sistemes” que permeten “anticipar el temps de resposta de les conques hidrogràfiques i reduir el temps d’avís a les autoritats competents en protecció civil”. Però explicava que el sistema d’alerta primerenca (SAP) implantat en els punts mencionats havia de ser “completat posteriorment mitjançant un contracte ordinari”, que és el que ara s’adjudicarà.
De fet, l’actual encàrrec planteja l’extensió del sistema a tota la demarcació hidrogràfica del Xúquer mitjançant una plataforma única que integre mòduls de previsió, simulació i generació d’avisos. Els treballs inclouen el desenrotllament de models hidrològics i de gestió d’embassaments, la simulació de zones inundables, la generació automàtica d’avisos i la creació de ferramentes de visualització en temps real.
