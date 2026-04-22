La jutgessa imputa quinze persones per l’escàndol de Les Naus d’Alacant, entre elles Rocío Gómez, Pérez-Hickman i deu amos de vivendes protegides
A més de l’exregidora i de l’ex-directora general del Govern de Barcala, la magistrada cita com a investigats dos arquitectes municipals, el funcionari de la Generalitat que va validar els visats i el promotor del residencial
Comencen les imputacions judicials per l’escàndol de les vivendes protegides en el residencial Les Naus d’Alacant. La magistrada que investiga les presumptes irregularitats en les polèmiques adjudicacions ha citat a declarar, en qualitat d’investigats, un total de quinze persones, entre les quals hi ha representants polítics, altes funcionàries de l’Administració local, tècnics i una desena de propietaris de vivendes de la urbanització de la Condomina.
Entre els delictes pels quals es va obrir esta causa figuren els de prevaricació, negociacions prohibides a funcionaris, informació privilegiada, frau a l’Administració i frau de llei. Un llistat que, igual que el dels imputats, pot anar patint modificacions a mesura que avance la instrucció.
La magistrada Amparo Rubio, instructora del procés, ha cursat les citacions a instàncies dels fiscals anticorrupció Pablo Romero i Fran Marco. En la causa estan personades tres acusacions populars exercides pel PSOE, Ciutadans i el sindicat ultra Manos Limpias.
Vincles amb l’Ajuntament
Bona part de les citacions posen el focus en persones vinculades a l’Ajuntament. Eixe és el cas de l’exregidora d’Urbanisme, Rocío Gómez, que va dimitir després d’esclatar l’escàndol al conéixer-se que havia sigut una de les agraciades amb un primer pis en el residencial, que va permutar amb un quint del seu sogre, a qui també cita la jutgessa com a imputat.
També figuren en esta primera remesa d’imputats la cap de Contractació de l’Ajuntament d’Alacant, María Pérez-Hickman, que va dimitir com a directora general després de revelar este mitjà que els seus dos fills i un nebot tenen cases en Les Naus. I l’arquitecte municipal Francisco Nieto, vinculat a la gestió de l’expedient i beneficiari també d’un dels pisos.
El gerent i “el que visa”
La magistrada ha citat, a més, Francisco Ordiñana, gerent de Fraorgi, l’empresa que gestiona la cooperativa, així com l’arquitecte de la Conselleria de Vivenda Roberto Palencia, que va validar els visats de les 140 vivendes, inclosa la de la seua dona, una arquitecta també funcionària de l’Ajuntament d’Alacant. Ciutadans havia sol·licitat la seua declaració com a testimoni, però la Fiscalia va reclamar la seua citació en qualitat d’investigat. Els cinc hauran de comparéixer el pròxim 20 de maig en el jutjat assistits d’advocat.
Segona tanda
Per al 5 de juny s’ha assenyalat una segona tanda de declaracions amb deu investigats més, tots ells adjudicataris de les vivendes protegides. Entre estos propietaris hi ha el sogre de l’exregidora; la tresorera de l’Ajuntament de Sant Joan, Sira Pérez, i la dona del funcionari de la Generalitat expedientat.
Els deu apareixen assenyalats, en l’informe que la Conselleria de Vivenda ha remés al jutjat, com a propietaris que per algun motiu no reunien els requisits per a accedir als pisos.
Sense aportar els ingressos
En el cas del sogre de Rocío Gómez (l’excunyada també és veïna del residencial), la inspecció practicada pel departament que dirigix Susana Camarero va concloure que “la unitat de convivència té el ple domini d’una altra vivenda”, a més de no haver aportat la documentació que acredite els ingressos de la sogra de l’exregidora.
També la falta de la documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar durant 2023 portarà davant de la jutgessa una altra de les adjudicatàries. Amb domicili fiscal a Alemanya, la dona va presentar, després d’un segon requeriment, un certificat en el qual consta que va percebre 57.037 euros bruts en aquell país sense aportar cap dada de la seua parella.
Tresorera de Sant Joan
Ni ingressos ni propietats del seu cònjuge ha aportat tampoc a l’expedient de la seua adjudicació Sira Pérez, exinterventora de la Generalitat i actual tresorera de l’Ajuntament de Sant Joan, a la qual, igual que a la resta dels 139 veïns de Les Naus, va validar el seu visat el funcionari de Vivenda que, segons la declaració dels seus mateixos companys, va admetre, després de ser descobert, que l’havia “cagada”. La dona d’este empleat públic és una altra dels deu propietaris citada per a declarar com a investigada per, precisament, no aportar “la documentació acreditativa dels ingressos ni de les propietats del cònjuge”.
Propietaris amb altres vivendes
En els casos d’altres quatre adjudicataris que passen a ostentar la condició d’imputats coincidix que un dels membres de la unitat familiar és titular del 100 % del ple domini d’una altra vivenda, un dels requisits que invalida per a poder accedir a una casa de protecció pública. Es dona, a més, la circumstància afegida que, en un dels supòsits, la vivenda també és de protecció pública, i, en un altre, que, a més de la propietat, els ingressos superen el màxim legal permés. El mateix motiu, el de superar els ingressos, és pel qual se cita també a declarar com a investigats els membres d’una parella amb una vivenda en el residencial.
Testimonis
Abans d’estes declaracions hi haurà una altra compareixença dels funcionaris de la Conselleria de Vivenda que van elaborar l’informe sobre les presumptes irregularitats. Han sigut citats en qualitat de testimonis per al pròxim 8 de maig, després que divendres passat ja comparegueren, també com a testimonis, tres empleats públics del servici territorial de la Conselleria a Alacant, els quals van assegurar que el company que va ser apartat per estos fets, que ja es troba de nou en el seu lloc de treball, es va oferir a tramitar els visats de Les Naus.
