El PP de Xàtiva qüestiona la participació de Mónica Oltra “en un debat sobre ètica dirigit a menors”
El PP de Xàtiva critica l’elecció de l’exvicepresidenta per a la cita pel seu passat judicial
El Partit Popular de Xàtiva ha expressat la seua “profunda preocupació i rebuig davant de l’organització d’un debat sobre ètica en l’IES Doctor Simarro dirigit a alumnat de 4t de l’ESO i protagonitzat per l’exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra”.
Des del PP recorden que “Oltra va presentar la seua dimissió en 2022 després de ser investigada judicialment en una causa relacionada amb la gestió institucional d’un cas d’abusos a una menor tutelada per la Generalitat Valenciana. Es tracta d’un assumpte que ha tingut una enorme repercussió pública i social, especialment per l’extrema sensibilitat dels fets investigats i per afectar l’àmbit de protecció de menors”.
Els populars subratllen que, “amb independència de l’evolució judicial del procediment i des del màxim respecte a la presumpció d’innocència, el context en el qual es produïx esta activitat resulta profundament inadequat quan es dirigix a alumnes de 15 i 16 anys”.
El portaveu del PP a Xàtiva, Marcos Sanchis, ha mostrat el seu rebuig: “No estem qüestionant la legalitat de l’activitat ni els drets de ningú. Però sí que estem davant d’una decisió que demostra una preocupant falta de criteri i de sensibilitat. Quan es tracta de menors, no n’hi ha prou que una cosa siga legal: ha de ser adequat”.
Sanchis ha insistit que “l’ètica, com a matèria formativa, exigix referents que generen consens i confiança, no perfils envoltats de controvèrsia pública”. “Resulta difícil d’entendre que, malgrat haver-hi tants professionals qualificats en l’àmbit educatiu, jurídic o filosòfic, s’opte precisament per una figura la trajectòria recent de la qual ha estat vinculada a un procés judicial d’enorme impacte social i relacionat amb una menor”, ha prosseguit el portaveu popular.
En este sentit, el PP considera que la decisió “no és pedagògicament encertada” i advertix que “l’autonomia dels centres educatius no pot desvincular-se de la responsabilitat institucional, especialment quan les activitats estan dirigides a menors d’edat”.
Sanchis ha conclòs que “l’educació en valors exigix exemplaritat. I, en este cas, lamentablement, s’ha optat per una decisió que genera més dubtes que certeses”.
