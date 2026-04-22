Energia
La principal empresa valenciana de renovables defén la pròrroga de la nuclear
Power Electronics considera de “sentit comú” continuar amb centrals com Cofrentes mentres funcionen amb “seguretat”
Lalo Salvo, vicepresident de Power Electronics, va defendre ahir la pròrroga de l’energia nuclear, ja que considera que el tancament ara seria un “fracàs segur”. El copropietari de la principal empresa valenciana de renovables va insistir que Espanya no està preparada per a prescindir de la seguretat al sistema que aporta la nuclear i va afegir que seria un error, com “ja ha reconegut Alemanya”.
Salvo va defendre la seua postura en una jornada organitzada per la patronal valenciana d’energies renovables, Avaesen, sobre la situació del sistema energètic espanyol un any després de l’apagada del 28 d’abril, celebrada en la seu de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en el Cap i Casal. La central nuclear de Cofrentes té previst el seu tancament el novembre de 2030.
Altres experts que van participar en la jornada (com Ibán Molina, delegat d’Iberdrola a la C. Valenciana) van recalcar la importància de mantindre la nuclear en el mix energètic per a evitar apagades. Lalo Salvo va insistir que el manteniment de la nuclear és una qüestió de “sentit comú. No és una cosa en contra o a favor de les renovables”. “Com deia el meu pare: el que funciona, no ho tires fins que deixe de funcionar. Si ja tenim nuclears i plantes de gas, les usarem fins que ja no es puguen usar més”, va apuntar.
El vicepresident de l’empresa d’electrònica enfocada a les renovables, que l’any passat va facturar 1.300 milions d’euros, va reiterar que deixar d’utilitzar ja la nuclear és un “fracàs segur”. Salvo va afegir que “les renovables aporten coses molt positives, però també negatives si no sabem controlar-les bé”.
La presidenta de Women in Nuclear Spain, Amparo Soler, va subratllar que la “contribució de les nuclears és indispensable”, perquè esta classe d’energia “aporta estabilitat a la xarxa, garantix el subministrament i controla la contenció dels preus”. “Dona certesa a la xarxa, però també aporta certesa als preus. Crec que és una cosa bàsica de la qual no podem prescindir”, va indicar.
Marcos J. Lacruz
D’altra banda, Marcos J. Lacruz, president d’Avaesen, va destacar que “just després de l’apagada va haver-hi veus que van apuntar cap a les renovables d’una manera totalment interessada, però tots estos informes que hem vist fins ara ho desmentixen”.
El secretari autonòmic d’Indústria, Felipe Carrasco, va reivindicar “més inversió en xarxes, no només per l’amenaça d’estrangulament que hi ha ja, sinó pel que pot ocórrer en un futur pròxim”.
Suscríbete para seguir leyendo
