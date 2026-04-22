Sagunt impulsa el comerç local amb dos línies d’ajudes
Les convocatòries, dotades amb 43.000 euros en total, donaran suport a activitats de distint tipus
Patricia Granell
L’Ajuntament de Sagunt publica dos convocatòries de subvencions destinades a reforçar la promoció i dinamització del comerç local durant l’exercici 2026, amb una inversió global de 43.000 euros. D’una banda, s’ha activat una línia d’ajudes dotada amb 35.000 euros per a donar suport a la celebració d’activitats de promoció comercial impulsades per associacions del municipi. Estes ajudes estan dirigides a entitats associatives professionals de caràcter comercial sense ànim de lucre, integrades per empresaris/àries amb establiment fix a Sagunt, i tenen com a objectiu fomentar el comerç de proximitat i reduir la fugida de gasto cap a altres localitats o canals de distribució.
Finançament
Les subvencions finançaran activitats i esdeveniments que contribuïsquen a dinamitzar el teixit comercial local. Per a concedir-les, es farà una valoració comparativa dels projectes presentats, segons els criteris establits en les bases reguladores. La quantia de la subvenció no podrà superar el 90 % del cost del projecte ni ser inferior al 20 %, amb un màxim de 8.000 euros per iniciativa i un mínim subvencionable de 1.500 euros. El termini de sol·licitud és de vint dies hàbils i estarà obert fins al dimarts 12 de maig, inclusivament.
Segona subvenció
D’altra banda, el consistori ha convocat una segona línia de subvencions, dotada amb 8.000 euros, destinada a la promoció i participació en fires comercials. Esta convocatòria manté el mateix perfil de beneficiaris i perseguix igualment enfortir el comerç local mitjançant la presència activa en esdeveniments firals i afavorir la visibilitat, la competitivitat i les oportunitats de negoci del sector. Les ajudes per a fires també es concediran en règim de concurrència competitiva i cobriran entre el 20 i el 90 % del cost dels projectes, amb un límit màxim de 8.000 euros i un mínim de 1.500 euros per sol·licitud. En este cas, el termini de sol·licitud també serà de vint dies hàbils, des del dimecres 15 d’abril fins al dimecres 13 de maig, inclusivament.
La regidora de Comerç i Mercats, Natalia Antonino, assegura que estes subvencions “suposen una oportunitat per a l’associacionisme del sector comercial per a dur a terme accions dinamitzadores”. A més, afig que és una oportunitat per a oferir als consumidors i consumidores “uns millors avantatges per comprar en el comerç local i, al seu torn, donar a conéixer tota la nostra tipologia comercial”.
