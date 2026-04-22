El Trofeu Mancomunitat de la Safor reunix les primeres figures del raspall professional
En el torneig, de caràcter mixt, hi competiran 23 pilotaris, cinc dels quals són de la comarca: Patri, Júlia, Vercher i Vicent i Canari
Es desenrotllarà del 27 d’abril al 3 de maig i passarà per Xeraco, Oliva i Bellreguard, amb la gran final a Piles
El cartell del Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor de Raspall reunirà, un any més, les primeres figures d’esta disciplina, tant hòmens com dones. Es desenrotllarà del 27 d’abril al 3 de maig i passarà per Xeraco, Oliva i Bellreguard, amb la gran final a Piles.
La presentació del torneig ha tingut lloc este dimecres en la seu de la Mancomunitat, a càrrec del president de l’ens comarcal, Jordi Puig; els vicepresidents Voro Femenía i Paula Femenía; la gerent de la Federació de Pilota Valenciana, Begoña Castillo, i alguns dels pilotaris participants: Patri, Júlia, Érika, Vercher i Raúl.
També hi han estat els regidors d’Esports de Xeraco i Beniflá, Evarist Salom i Trini Ramiro, respectivament, així com el trinqueter de Bellreguard, Emi Peris.
En total hi haurà 23 jugadors, cinc dels quals són de la comarca: Patri de Beniflá, Júlia de Tavernes de la Valldigna, Vercher de Piles, i Vicent i Canari, els dos de Xeraco.
El trofeu començarà el dilluns 27 d’abril a Xeraco amb la primera jornada de les semifinals, a partir de les 17 hores. En categoria femenina, Érika i Júlia s’enfrontaran a Vanessa, Amparo i Isabel. En raspall masculí, Ian, Seve i Bossio competiran contra Vicent, Raúl i Alejandro.
El 28 d’abril a Oliva serà el torn de la segona jornada de semifinals, a les 17 hores. Clara, Natalia i Patri s’enfrontaran a Maria, Mar i Anabel. Després, Vercher, Tonet IV i Néstor competiran contra Marrahí, Lorja i Canari.
El 2 de maig a Bellreguard serà la jornada pels llocs de consolació, tercer i quart. I les finals seran el 3 de maig al matí a Piles, la femenina a les 9:45 hores i la masculina a les 11:30 hores.
Jordi Puig ha assenyalat que la Mancomunitat sempre ha de prioritzar el seu pressupost, ja que no té molts recursos, “però la pilota sempre ha sigut i serà una de les nostres apostes”.
Voro Femenía ha recordat que, amb més de 20 anys, és ja un trofeu veterà i consolidat. “Va ser un encert incloure les dones, perquè, a partir d’aleshores, el trofeu va tindre més projecció”, ha assenyalat.
Per la seua banda, els jugadors s’han mostrat il·lusionats per participar-hi i han valorat el prestigi que té este trofeu dins del món de la pilota professional. Raúl ha comentat que són “els trinquets a on m’he criat, i jugar a casa sempre és molt especial”. Júlia ha afegit que, per a jugar a raspall, “la Safor té els millors trinquets” i confia a revalidar el títol de campiona de l’any passat, esta vegada en companyia d’Érika.
