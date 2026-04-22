ANÀLISI DE SITUACIÓ
El València CF manté a ratlla el descens després del punt a Mallorca, però amb mitja jornada per disputar-se
Amb l’empat a Son Moix contra el Mallorca (1-1), l’equip de Carlos Corberán tindrà almenys tres punts de renda sobre l’abisme després de la derrota de l’Alabés
El valencianisme espera els resultats en els partits Elx-Atlètic i Llevant-Sevilla per a conéixer les distàncies amb tres rivals més en la carrera per la salvació
Pascu Calabuig
Un dels capitans del València CF, Pepelu, va assegurar, després del partit, que “cal donar-li valor” a l’empat obtingut a Mallorca. Un “valor” que augmentarà o disminuirà una vegada esta jornada 33 de la Lliga arribe a la fi dijous a la nit. Ara com ara, el punt deixa l’equip de Carlos Corberán en la tretzena posició amb 36 unitats, a l’expectativa del que oferisca la resta de partits dels rivals implicats en la carrera per la permanència en Primera Divisió.
Els blanc-i-negres estan en “punt mort”. De partida, les taules amb un adversari que arribava a la cita en plena forma —entre els cinc millors de la Lliga en les últimes dates— són bones, encara que la perspectiva patirà modificacions després del que succeïsca en els següents xocs: Elx-Atlètic i Llevant-Sevilla. La pressió que siguen capaços d’afegir des de darrere els habitants actuals de la zona de descens marcarà el preu final de la salvació. El que és segur és que la jornada, almenys, acabarà amb tres punts de renda sobre el descens, després de la derrota de l’Alabés al Santiago Bernabéu (2-1). Així, els babazorros es troben, amb 33 punts, a més d’un partit, ja que el goal-average està a favor dels valencianistes.
Tan evident com que el València va frenar a Palma un equip, el de Martín Demichelis, que venia llançat i comptant per victòries els seus tres partits anteriors a Son Moix —Espanyol, Reial Madrid i Rayo Vallecano— és que a l’equip valencianista li continuen faltant dos victòries o, en defecte d’això, cinc o sis punts per a poder dormir totalment tranquil.
Orde defensiu i reacció final
A falta de continuïtat i, sobretot, de capacitat per a fer-li mal al Mallorca fins que Javi Guerra va aparéixer pel camp després d’una hora de joc, el principal mèrit va residir en l’orde defensiu, que va neutralitzar a Vedat Muriqi, segon màxim artiller de la Lliga, i va controlar quasi sempre lluny de la porteria de Stole Dimitrievski un rival que havia desarborat els últims visitants a Palma. Quasi sempre, perquè, en la represa del segon temps, Samú Costa va entrar lliure de marca per a rematar una centrada lateral de Sergi Darder en una mena d’acció en la qual els de Corberán fan aigües al llarg de la temporada. I, quasi sempre, perquè en els minuts següents a l’1-0, el segell a la victòria local va passar per les botes i la velocitat endimoniada de Jan Virgili, que va portar de cap la defensa de circumstàncies del València. Afortunadament, Dimitrievski va salvar els mobles cara a cara amb Virgili.
Els canvis de Corberán van donar impuls a un equip blanc-i-negre que semblava mort i resignat. I el gol de Sadiq, un punt que talla la dinàmica de dos derrotes consecutives contra Celta (2-3) i Elx (1-0) i permetrà buscar el bitllet de la permanència en els dos pròxims partits amb el suport del valencianisme a Mestalla: Girona, este dissabte, a les 18:30 hores, i Atlètic de Madrid.
Quan falta la resta de la jornada, l’avantatge de quatre punts sobre el descens fa que el València depenga de si mateix. No obstant això, l’ofec amb el qual es presente l’equip en eixes dos cites que s’acosten a casa estarà en funció del que passe dimecres i dijous en dos estadis de la Comunitat Valenciana: el Martínez Valero i el Ciutat de València.
Hui, a les set de la vesprada, l’Elx, que obri la zona roja amb 32 unitats, rep un Atlètic en el qual Diego Simeone s’ha deixat a casa mitja plantilla amb la vista posada en la Champions. Una situació que també podria beneficiar els de Mestalla el 2 de maig, quan els matalafers estaran a mig camí en les semifinals contra l’Arsenal. Demà, el Llevant, amb 29 punts, apurarà una de les seues últimes bales en la visita del Sevilla, que en suma 34.
La derrota de l’Alabés contra el Reial Madrid este dimarts és el primer argument que fa bo el punt de Son Moix. El valencianisme espera que les notícies positives continuen amb el desenrotllament d’esta jornada 33 que, curiosament, s’ha avançat a la 32, que es jugarà el cap de setmana. Almenys, una setmana més, el descens —i la clàusula Goldman Sachs— es mantenen a ratlla.
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes
- El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
- Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
- Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
- Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- La JCF anuncia que se revisará la Ofrenda, siendo tercer día o tercera sesión las alternativas si el censo se dispara