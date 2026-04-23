Aliseda oferix als promotors valencians sòl per a 15.000 vivendes
La firma reunix 170 inversors a València i destaca que la Comunitat és un dels principals focus d’activitat
Aliseda ha oferit als promotors valencians sòl per a 15.000 vivendes. La immobiliària de banc Santander i el fons Blackstone disposa d’una cartera de 153 solars amb un valor estimat de 296 milions d’euros. La companyia gestiona a València 50 terrenys amb potencial per a més de 3.000 pisos.
La firma ha reunit al Cap i Casal més de 170 inversors i promotors per a informar-los del potencial. La companyia compta, a València, Alacant i Castelló, amb una cartera amb capacitat per a desenrotllar 14.808 vivendes. En el cas de València, la immobiliària subratlla que 33 sòls són finalistes (estan preparats per a construir).
“El principal repte del mercat continua sent el dèficit de sòl finalista. Com a principal comercialitzadora de sòl a Espanya, en Aliseda treballem en la gestió urbanística per a portar els actius al punt en el qual generen valor i poden ser desenrotllats”, va assenyalar Luis Alonso, director de Sòl d’Aliseda. “En un context en el qual el desequilibri entre oferta i demanda continuarà creixent en els pròxims anys, comptar amb terreny ben posicionat serà clau per a donar resposta a la demanda i aprofitar les oportunitats del mercat”, va afegir.
València, en el punt de mira
Durant la presentació dels solars en venda, un grup d’experts va coincidir a assenyalar que València s’ha consolidat com un dels principals escenaris immobiliaris del sud d’Europa. Factors com els seus preus competitius, la seguretat jurídica, la localització estratègica i la disponibilitat de treballadors formats estan impulsant l’arribada d’inversió nacional i internacional, amb especial dinamisme en els sectors industrial, logístic i hoteler.
Rafael Pampillón, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat CEU San Pablo i de la Universitat Villanueva, va recordar que “Espanya arrossega un dèficit estructural de vivenda a conseqüència del desajustament entre la creació de llars i l’oferta disponible. A això se sumen factors com l’escassetat de sòl urbanitzable i la lentitud dels processos urbanístics, que poden prolongar-se anys, fet que llastra la capacitat de resposta del mercat davant d’una demanda creixent”.
Finançament bancari
Per la seua banda, Fernando López, director comercial d’Aliseda, va destacar que “el finançament bancari continua actiu, però amb criteris més exigents”, la qual cosa està impulsant el creixement del finançament alternatiu i permetent estructurar operacions més flexibles i adaptades a les necessitats del sector.
- El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes
- El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
- Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
- Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
- Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- La JCF anuncia que se revisará la Ofrenda, siendo tercer día o tercera sesión las alternativas si el censo se dispara
- Un camión provoca un apagón masivo en Requena y Utiel tras impactar contra una línea eléctrica