Diverses falles de Morvedre pugnen encara per premis de llibret
Diverses comissions queden finalistes en el certamen Lletres Falleres o opten a altres guardons
Jorge G. Martín
Quatre falles del Camp de Morvedre lluitaran per aconseguir algun dels Premis de les Lletres Falleres que la federació que porta este nom organitza anualment per a reconéixer la labor que es du a terme en els llibrets de falla.
Les comissions La Marina, Plaça Rodrigo, Luis Cendoya i Santa Anna han quedat finalistes en algun dels premis que s’atorgaran este divendres, 24 d’abril, a partir de les 19:30 hores, en el Gran Teatre d’Alzira.
En el cas de la Falla La Marina, esta ha quedat finalista en el Premi Soler i Godes, guardó que reconeix el millor article publicat en un llibret, amb el text Art en moviment: Pepita Samper, la dona que va vestir València, de Carmen Verdú. Esta comissió s’enfrontarà a falles d’altres municipis com és el cas de Silla, Cullera, Gandia o Alzira.
D’altra banda, en este esdeveniment també es donaran a conéixer els guanyadors del premi que atorga la falla saguntina El Mocador i Ciutat de Sagunt, que reconeix el millor article sobre Falles i cultura popular publicat en un llibret de falla. En el cas del premi comarcal, dotat amb 200 euros, els tres finalistes són: Ahir i avui del discurs crític en les festes populars: la sàtira en les Falles i el Carnaval de Cadis, de César Rubio-Belmonte, per a la Falla Luis Cendoya; Llegendes i faules del Camp de Morvedre: una aproximació acadèmica des d’una perspectiva etnològica i didàctica, d’Albert Llueca Juesas i publicat en el llibret de Plaça Rodrigo, i La jota valenciana: ball còpia?, d’Eva Marco Raro, per a la comissió Santa Anna.
Quant al Premi Mocador, d’àmbit autonòmic i dotat de 300 euros, els cinc articles finalistes han sigut publicats en els llibrets de diverses comissions repartides per tota la Comunitat Valenciana: la Falla Sant Vicent de Paül – Diputada Clara Campoamor de València, Barri d’Onda de Borriana, Beniopa de Gandia, Plaça de Jesús de València i la Falla Carrer Major i Passeig de Gandia.
Suscríbete para seguir leyendo
