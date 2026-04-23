Els venedors del mercat de Benicalap denuncien una invasió de pols per unes obres
Els treballs en una zona corresponent a Servicis Socials, que compartix l’edifici amb les paradetes, provoca l’acumulació de residus en zones sensibles
El mercat municipal de Benicalap és una construcció singular, ja que compartix l’immoble amb un edifici de la Regidoria de Servicis Socials, reconversió d’un supermercat que va haver-hi en este. Ara, els venedors han mostrat, a través del seu president, Oscar Torres, el seu desgrat per les obres que s’estan portant a cap en eixa mitat del recinte. Acusen l’Ajuntament que les obres, projectades des de la legislatura passada, estan trastocant el dia a dia del recinte. Tant pels sorolls com pel fet que “estan omplint de pols zones sensibles, com és l’accés a les cambres, que estan plenes de pols en suspensió”, fet que obliga a protegir el gènere quan este és tret del refrigerador per a reposar en els llocs de venda.
Segons el directiu, “la prioritat és el servici i, després, la teua part de mig mercat. Les obres haurien de fer-se a la vesprada, fora de l’horari comercial per a evitar açò”, a la qual cosa se sumen avaries en el muntacàrregues: “Si has de pujar grans quantitats, tens un problema”.
Les obres les està duent a terme el Servici Central Tècnic, ja que la Regidoria d’Assumptes Socials no disposa d’oficina tècnica per a això, però fonts municipals asseguren que les obres, que venen de la legislatura anterior, són necessàries, i que “la part de servici municipal està paredada i molt independent de l’activitat comercial”. Això no és obstacle perquè, efectivament, la pols estiga acumulada en zones sensibles.
El centre social de Benicalap es va situar, la legislatura passada, en una part desocupada de les instal·lacions del mercat municipal per a atendre 47.000 usuaris i descongestionar el centre de servicis socials de Campanar, que reduïa a la mitat les persones a atendre en el seu àmbit geogràfic.
El mercat de Benicalap, en la seua versió de venda de productes, està compost per la zona de venda en planta baixa, oficines en la primera planta i el soterrani a on se situen servicis com ara magatzems, les esmentades cambres frigorífiques, comptadors, zona d’aparcament, càrrega i descàrrega, així com lavabos per a venedors autoritzats. Precisament, la Regidoria de Mercats havia anunciat, en paraules del regidor Santiago Ballester, que “esta planta presenta diverses deficiències derivades del pas del temps i de l’obsolescència d’algunes instal·lacions, la qual cosa fa necessària una intervenció integral”.
Suscríbete para seguir leyendo
