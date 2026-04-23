GUERRA A L’ORIENT MITJÀ
Espanya s’oferix a Brussel·les per a donar “solució” a la crisi del querosé i blindar el turisme este estiu
Els ministeris econòmics encarregats del pla anticrisi, capitanejats per la Vicepresidència Primera que lidera Cuerpo, descarten, de moment, mesures extra per a actuar en més sectors econòmics, com l’alimentació
El Govern continua monitorant l’efecte econòmic de la guerra a l’Iran per a valorar noves mesures anticrisi. I la carpeta que més preocupa ara és la de la falta de querosé —el combustible que s’utilitza en el sector de l’aviació— en altres països de la UE per l’impacte que esta situació puga tindre en el sector turístic nacional de cara a la temporada alta d’estiu, en la qual es concentra una part substancial del negoci turístic i de les arribades de visitants internacionals.
L’executiu fa dies que insistix que Espanya té una situació “privilegiada” en matèria de subministrament de querosé enfront de l’escassetat més apressant a la qual s’enfronten altres països europeus. Espanya produïx el 80 % del seu querosé gràcies al fet que compta amb huit refineries, a més de disposar d’unes reserves que la fan menys dependent de les importacions en un moment crucial de bloqueig de gran part dels productes petrolífers procedent de diversos països de l’Orient Mitjà.
No obstant això, el vicepresident primer i ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha avisat del possible impacte sobre el turisme dels problemes de disponibilitat de querosé en altres països, ja que això pot afectar les aerolínies que operen vols internacionals i també el preu dels bitllets. “Ací no només hi ha una dimensió nacional”, ja que el turisme a Espanya “depén també de la resta d’aerolínies i de la disponibilitat [de combustible] en altres països”, per la qual cosa abordar este escenari requerix “un element addicional de coordinació o de cooperació” entre els països europeus. Per això, el vicepresident ha celebrat, en una entrevista este matí en RNE, que la UE haja “arreplegat el guant proposant més coordinació per a la disponibilitat de querosé” en tots els estats membres.
La Comissió Europea ha plantejat la possibilitat que els estats membres posen en marxa un programa de repartiment de querosé per a esquivar l’escassetat en alguns països. El vicepresident primer ha subratllat que “Espanya pot ser part de la solució” en este àmbit. Fonts de l’executiu assenyalen que s’ha d’esperar que la Comissió Europea tanque el seu plantejament, s’analitzen els recursos dels quals disposa cada país i es calibre fins a quin nivell es pot contribuir a un “repartiment solidari” amb altres països. Esta setmana, la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, ja havia anticipat que “Espanya participarà activament” en una eventual estratègia comunitària de compartició de reserves de combustible.
Pla anticrisi
“Som menys dependents d’eixes importacions, tenim més reserves, estem més protegits”, ha sentenciat Cuerpo. Des de l’executiu se subratlla que les infraestructures i reserves nacionals situen Espanya en la part dels països amb millor situació i disposats a ajudar. Una solidaritat que, d’altra banda, permetria mitigar conseqüències negatives en el turisme de cara a l’inici de la temporada d’estiu. Ajudar els altres per a (també) protegir el turisme propi. El turisme és des de fa anys el gran motor de l’economia espanyola i els mesos d’estiu són crucials per a garantir una bona evolució del negoci.
En els ministeris econòmics encarregats del “pla anticrisi”, capitanejats per la Vicepresidència Primera que lidera Cuerpo, descarten, de moment, prendre mesures addicionals en altres sectors econòmics. No estan sobre la taula noves mesures per a estendre les rebaixes fiscals a l’alimentació, com han demanat alguns dels seus socis. Tot dependrà de la duració del conflicte a l’Orient Mitjà, però en La Moncloa són optimistes respecte a la contenció en la inflació pel primer paquet anticrisi de 5.000 milions d’euros centrat en la llum, el gas i els carburants.
- El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes
- El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
- Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
- Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
- Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- La JCF anuncia que se revisará la Ofrenda, siendo tercer día o tercera sesión las alternativas si el censo se dispara
- Un camión provoca un apagón masivo en Requena y Utiel tras impactar contra una línea eléctrica